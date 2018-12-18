Со следующего года зарплата преподавателей вузов увеличится, – Гройсман
С первого января 2019 года заработная плата научно-педагогических работников увеличится на 20%.
Такое решение было подготовлено и предложено Министерством образования и принято Кабмином во вторник, 18 декабря.
Мы для научно-педагогических работников в 2019 году поднимаем заработную плату на 20%. Они и так были недооценены, я хотел бы сказать! Это — первый шаг,
– отметил Владимир Гройсман.
Напомним, что в Государственном бюджете Украины 2019 расходы на образование составят 127 миллиардов гривен.
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Источник: 24 Канал
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