Со следующего года зарплата преподавателей вузов увеличится, – Гройсман

С первого января 2019 года заработная плата научно-педагогических работников увеличится на 20%.

Такое решение было подготовлено и предложено Министерством образования и принято Кабмином во вторник, 18 декабря.

Мы для научно-педагогических работников в 2019 году поднимаем заработную плату на 20%. Они и так были недооценены, я хотел бы сказать! Это — первый шаг,

– отметил Владимир Гройсман.

Напомним, что в Государственном бюджете Украины 2019 расходы на образование составят 127 миллиардов гривен.

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