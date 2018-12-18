З наступного року зарплата викладачів вишів збільшиться, – Гройсман
З першого січня 2019 року заробітна плата науково-педагогічних працівників збільшиться на 20%.
Таке рішення було підготовлено і запропоновано Міністерством освіти і ухвалене Кабміном в вівторок, 18 грудня.
Ми для науково-педагогічних працівників у 2019 році піднімаємо заробітну плату на 20%. Вони і так були недооцінені, я хотів би сказати! Це — перший крок,
– зазначив Володимир Гройсман.
Нагадаємо, що у Державному бюджеті України 2019 видатки на освіту складуть 127 мільярдів гривень.
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Джерело: 24 Канал
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