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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      З наступного року зарплата викладачів вишів збільшиться, – Гройсман

      682 Читать новость на русском
      Зарплата викладачів вишів збільшиться
      Зарплата викладачів вишів збільшиться / svitedu.com.ua

      З першого січня 2019 року заробітна плата науково-педагогічних працівників збільшиться на 20%.

      Таке рішення було підготовлено і запропоновано Міністерством освіти і ухвалене Кабміном в вівторок, 18 грудня.

      Ми для науково-педагогічних працівників у 2019 році піднімаємо заробітну плату на 20%. Вони і так були недооцінені, я хотів би сказати! Це — перший крок,
      – зазначив Володимир Гройсман.

      Нагадаємо, що у Державному бюджеті України 2019 видатки на освіту складуть 127 мільярдів гривень.

      Читайте також: Державний бюджет України 2019: головні цифри

      Теги: Новини України Освіта Бюджет-2019 Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
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