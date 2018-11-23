Державний бюджет України 2019: головні цифри
Верховна Рада в ніч проти 23 листопада схвалила держбюджет-2019. За ним зростають доходи держбюджету, мінімальна зарплата та витрати на оборону.
Детальніше про інші цифри головного фінансового документу держави – далі.
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Макропоказники
Зростання ВВП: 3%
Інфляція: 7,4%
Курс: 29,4 гривні за долар
Мінімальна зарплата: 4173 гривні
Прожитковий мінімум на одну особу на місяць: з 1 січня 2019 року — 1853 гривні, з 1 липня — 1936 гривень, з 1 грудня — 2027 гривень.
Доходи держбюджету: 1 трильйон 26 мільярдів 131 мільйон гривень.
Видатки: 1,11 трильйона гривень.
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Держбюджет-2019: ключові показники
- діяльність Кабміну — 400 мільйонів гривень, Верховної Ради – 300 мільйонів гривень;
- субсидії за житлово-комунальні послуги населенню – 20 мільярдів гривень.
- безпеку і оборону – всього на 212 мільярдів гривень;
- охорону здоров’я — 95,7 мільярда гривень;
- освіту – 127 мільярдів гривень.
- пенсії – 167,5 мільярда гривень.
- дороги – 55 мільярдів гривень.
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