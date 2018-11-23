Верховная Рада 18 октября рассматривает правительственный проект госбюджета-2019. По нему растут доходы госбюджета, минимальная зарплата и расходы на оборону.

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Макропоказатели

Рост ВВП: 3%

Инфляция: 7,4%

Курс: 29,4 гривны за доллар

Минимальная зарплата: 4173 гривны

Прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января 2019 – 1853 гривны, с 1 июля – 1936 гривен, с 1 декабря – 2027 гривен.

Доходы госбюджета: 1 триллион 26 миллиардов 131 миллион гривен.

Расходы: 1,11 триллиона гривен.

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Проект Госбюджета-2019: ключевые показатели

– деятельность Кабмина – 400 миллионов гривен, Верховной Рады – 300 миллионов гривен;

– субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению – 20 миллиардов гривен.

– безопасность и оборону – всего на 212 миллиардов гривен;

– здравоохранение – 95,7 миллиарда гривен;

– образование – 127 миллиардов гривен.

– пенсии – 167,5 миллиарда гривен.

– дороги – 55 миллиардов гривен.

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