Государственный бюджет Украины 2019: главные цифры
Верховная Рада 18 октября рассматривает правительственный проект госбюджета-2019. По нему растут доходы госбюджета, минимальная зарплата и расходы на оборону.
Подробнее о других цифрах главного финансового документа страны – дальше.
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Макропоказатели
Рост ВВП: 3%
Инфляция: 7,4%
Курс: 29,4 гривны за доллар
Минимальная зарплата: 4173 гривны
Прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января 2019 – 1853 гривны, с 1 июля – 1936 гривен, с 1 декабря – 2027 гривен.
Доходы госбюджета: 1 триллион 26 миллиардов 131 миллион гривен.
Расходы: 1,11 триллиона гривен.
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Проект Госбюджета-2019: ключевые показатели
– деятельность Кабмина – 400 миллионов гривен, Верховной Рады – 300 миллионов гривен;
– субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению – 20 миллиардов гривен.
– безопасность и оборону – всего на 212 миллиардов гривен;
– здравоохранение – 95,7 миллиарда гривен;
– образование – 127 миллиардов гривен.
– пенсии – 167,5 миллиарда гривен.
– дороги – 55 миллиардов гривен.
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