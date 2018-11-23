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      Государственный бюджет Украины 2019: главные цифры

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      Бюджет Украины 2019: на что государство будет тратить больше
      Бюджет Украины 2019: на что государство будет тратить больше / 24 канал

      Верховная Рада 18 октября рассматривает правительственный проект госбюджета-2019. По нему растут доходы госбюджета, минимальная зарплата и расходы на оборону.

      Подробнее о других цифрах главного финансового документа страны – дальше.

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Макропоказатели

      Рост ВВП: 3%

      Инфляция: 7,4%

      Курс: 29,4 гривны за доллар

      Минимальная зарплата: 4173 гривны

      Прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января 2019 – 1853 гривны, с 1 июля – 1936 гривен, с 1 декабря – 2027 гривен.

      Доходы госбюджета: 1 триллион 26 миллиардов 131 миллион гривен.

      Расходы: 1,11 триллиона гривен.

      Читайте также: Госбюджет-2019: какими будут налоги и какие акцизы вырастут

      Бюджет-2019 головні цифри
      Проект Госбюджета-2019: ключевые показатели

      деятельность Кабмина – 400 миллионов гривен, Верховной Рады – 300 миллионов гривен;

      субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению – 20 миллиардов гривен.

      безопасность и оборону – всего на 212 миллиардов гривен;

      здравоохранение – 95,7 миллиарда гривен;

      образование – 127 миллиардов гривен.

      пенсии – 167,5 миллиарда гривен.

      дороги – 55 миллиардов гривен.

      Читайте также: Тарифы на газ в Украине и у соседей: кто сколько может купить (инфографика)

       

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Законодательство Новости Украины Бюджет Бюджет-2019 Новости политики Деньги Публикации Статьи
      Источник: 24 канал
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