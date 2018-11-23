10:23
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Порошенко подписал скандальный закон о авто на еврономерах

      1507 Читати новину українською
      Порошенко подписал закон о "евробляхах"
      Порошенко подписал закон о "евробляхах" / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, известный как "закон о евробляхах". Документ предусматривает уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на иностранной регистрации.

      Читайте также: Новый закон о растаможивании "евроблях": сколько денег получит бюджет Украины

      Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд,
      – написал Порошенко в Twitter.

      "Владельцев призываю в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста. Без налогов не бывает армии без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики", – добавил Порошенко в заметке на своей Facebook-странице.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей в иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

      Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео

      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Петр Порошенко Авто на еврономерах Авто Пенсионный фонд Пошлина Транспорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку
      сегодня , 10:01 Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку
      Уляна Корицька 6783
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 153
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 09:45 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук 29299
      Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
      сегодня , 09:03 Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
      452
      Бюджет-2019: поліція отримає на рівні з армією – чому це добре
      сегодня , 08:40 Бюджет-2019: поліція отримає на рівні з армією – чому це добре
      Артем Овдієнко 827
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Лукашенко "в курсе" о переговорах в нормандском формате в Минске и ждет гостей
       8 февраля 2015 , 14:39 1
      Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
       7 июня , 14:01
      Между двумя украинскими городами проложили европейскую трассу
       1 сентября , 17:46
      Ракицкий технически уничтожил Зинченко на тренировке сборной Украины – бурная реакция защитника (ВИДЕО)
       15 октября , 21:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук