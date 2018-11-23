Порошенко подписал скандальный закон о авто на еврономерах

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, известный как "закон о евробляхах". Документ предусматривает уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на иностранной регистрации.

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Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд,

– написал Порошенко в Twitter.

Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду. pic.twitter.com/BifFw2LVes — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 ноября 2018 г.

"Владельцев призываю в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста. Без налогов не бывает армии без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики", – добавил Порошенко в заметке на своей Facebook-странице.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей в иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.



На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео