Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах

Президент України Петро Порошенко підписав закон, відомий як "закон про євробляхи". Документ передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на іноземній реєстрації.

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Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду,

– написав Порошенко у Twitter.

Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду. pic.twitter.com/BifFw2LVes — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 ноября 2018 г.

"Власників закликаю у передбачений законом термін скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту. Без податків не буває армії, без податків не буває доріг, без податків не буває освіти. І державу будують не президенти, не уряди, не депутати, а платники податків", – додав Порошенко у дописі на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.



На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.

Що передбачає закон про автомобілі на іноземній реєстрації: дивіться відео