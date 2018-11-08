Рада підтримала дешевше розмитнення авто на "євробляхах"

Депутати Верховної Ради проголосували за законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації.

Законопроект №8487 проголосували у другому читанні та в цілому.

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За відповідне рішення проголосувало 250 народних депутатів.

#Рада8 приняла #ЗП8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", яким запроваджується нова модель оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів https://t.co/oYJpJJMNEE pic.twitter.com/GqTOLUZfol — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 8 листопада 2018 р.

Що передбачає цей закон?

У порівнянні з першим читанням головною зміною до законопроекту є встановлення термінів щодо пільгового розмитнення автомобілів, які були ввезені в Україну.

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Крім ставок акцизу, які були затверджені у першому читанні, закон пропонує надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені впродовж 90 днів після вступу закону у силу.

Усі сплачені за цей період податки мають надійти у Пенсійний фонд.

Ухвалений закон змінює ставки акцизного податку будуть: для автомобілів з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро.

Мова йде про базові ставки, до яких застосовуються коефіцієнти. Сам розмір акцизного податку, який підлягатиме сплаті, буде дорівнювати базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та вік машини.

Рада ухвалила закон про "євробляхи": дивіться відео

До слова, з 7 листопада під стінами Верховної Ради відбувався протест власників автомобілів на іноземній реєстрації. "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалити законопроекти, які знизять акциз на розмитнення машин. У першому читанні відповідні проекти закону були прийняті ще у липні.