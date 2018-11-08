16:20
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Рада поддержала более дешевую растаможку авто на "евробляхах"

      2561 Читати новину українською
      Рада поддержала более дешевую растаможку авто на "евробляхах"

      Депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможивания в Украине автомобилей на европейской регистрации.

      Законопроект №8487 проголосовали во втором чтении и в целом.

      Смотрите также: Насколько легко и дешево можно купить авто на еврономерах в Украине: исследование

      За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

      Что предусматривает этот закон?

      По сравнению с первым чтением главным изменением законопроекта является установление сроков льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину.

      Читайте также: Что надо знать о законопроекте о снижении акциза на авто: три распространенных мифа

      Кроме ставок акциза, которые были утверждены в первом чтении, закон предлагает предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления закона в силу.

      Все уплаченные за этот период налоги должны поступить в Пенсионный фонд.

      Принятый закон меняет ставки акцизного налога: для автомобилей с бензиновым двигателем – 50 евро, для авто на дизеле – 75 евро.

      Речь идет о базовых ставках, к которым применяются коэффициенты. Сам размер акцизного налога, подлежащего уплате, будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и возраст машины.

      Рада приняла закон о "евробляхах": смотрите видео

      К слову, с 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Авто на еврономерах Верховная Рада Законодательство пошлина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук