Рада поддержала более дешевую растаможку авто на "евробляхах"
Депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможивания в Украине автомобилей на европейской регистрации.
Законопроект №8487 проголосовали во втором чтении и в целом.
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За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.
Что предусматривает этот закон?
По сравнению с первым чтением главным изменением законопроекта является установление сроков льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину.
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Кроме ставок акциза, которые были утверждены в первом чтении, закон предлагает предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления закона в силу.
Все уплаченные за этот период налоги должны поступить в Пенсионный фонд.
Принятый закон меняет ставки акцизного налога: для автомобилей с бензиновым двигателем – 50 евро, для авто на дизеле – 75 евро.
Речь идет о базовых ставках, к которым применяются коэффициенты. Сам размер акцизного налога, подлежащего уплате, будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и возраст машины.
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К слову, с 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле.