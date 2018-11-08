Верховная Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации. Также он содержит ряд других изменений.

Этот закон вводит новую модель обложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. Вместо налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства – налогообложение единицы легкового транспортного средства.

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Новые ставки

Принятый закон меняет базовые ставки акцизного налога в евро за 1 штуку транспортного средства:

- с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом с объемом цилиндров до 3000 куб. сантиметров – 50;

- с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом с объемом цилиндров более 3000 куб. сантиметров – 100;

- с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с объемом цилиндров до 3500 куб. сантиметровм-75;

- с двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) с объемом цилиндров более 3500 куб. сантиметров – 150.

К этим базовым ставкам применяются коэффициенты. Сам размер акцизного налога, подлежащего уплате, будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и возраст машины.

Как считать ставку налога

Размер ставки акцизного налога для соответствующего транспортного средства определяется по формуле:

Ставка = базовая Ставка х К двигатель х К возраст,

где:

К двигатель-коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см;

К возраст- коэффициент, равный количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего транспортного средства, до года определения ставки налога (для новых транспортных средств и транспортных средств, которые использовались до одного полного календарного года, коэффициент равен 1, а для транспортных средств, использовавшихся пятнадцать и более лет, коэффициент равен 15).

Ставка для электрических легковых транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими): 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора (сегодня – 109,129 евро за единицу транспортного средства).

Ставка для гибридных легковых транспортных средств: 100 евро за 1 единицу (сегодня – 109,129 евро за единицу транспортного средства).

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Растаможка "євроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

Что отменяют

Закон отменяет:

- налогообложения акцизным налогом кузовов для легковых транспортных средств (сегодня ставка для новых кузовов составляет 218 евро за единицу и 872 евро для кузовов, которые использовались);

- временно установленные (до 31 декабря 2018 года) особенности налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств, произведенных после 1 января 2010 года.

Льготы для быстрых

Во 2 чтении в закон внесли еще одну поблажку: установление сроков льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину. Закон предлагает предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления закона в силу. Если растаможка в течение полугода – "льгота" будет 25%.

Когда закон будет действовать

В силу этот документ вступит со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", который системно с ним связан.

Однако, уже сегодня активисты-"евробляхары" предлагают обратиться к Президенту Украины относительно наложения вето на этот документ, поскольку он "поставил нас на колени" и "забирает последние деньги с владельцев авто на евро номерах".

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Что предусматривает закон о "евробляхы": смотрите видео