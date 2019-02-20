За растаможивание авто на еврономерах придется платить полную цену: какие штрафы грозят

В Украине 22 февраля заканчивается льготный период, когда автомобили на еврономерах можно было растаможить за полцены. Уже с 23 февраля по 23 мая придется платить полную стоимость, то есть 25% от стоимости авто.

Кто не растаможил свое авто на еврономерах, с 24 мая получит штрафы. Максимальный штраф – 170 тысяч гривен. А еще нерастаможенное авто вообще могут конфисковать, сообщил на брифинге исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий.

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Осенью 2018 года Верховная Рада новым законом снизила акцизы для любых подержанных авто из-за границы. Его называют законом о "евробляхах".

По состоянию на ноябрь 2018 года под действие этого закона подпадали 640 тысяч авто. Но до сих пор таможня оформила всего 124 тысячи автомобилей на еврономерах. Эти авто были ввезены в Украину с начала 2015 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза. За их оформление владельцы оплатили более 7,6 миллиарда гривен.

Из этого количества 106,7 тысячи – авто, которые находились в Украине с нарушением таможенных правил. За них владельцы уплатили свыше 907 миллионов гривен (8 тысяч 500 гривен за каждое авто). И это освободило владельцев авто от административной ответственности, то есть штрафов.

Что предусматривает закон об авто на еврономерах: смотрите видео