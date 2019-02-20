14:46
20 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      За растаможивание авто на еврономерах придется платить полную цену: какие штрафы грозят

      88 Читати новину українською
      Растаможка евроблях в Украине 2019 теперь за полную цену - какие штрафы
      За растаможивание авто на еврономерах придется платить полную цену: какие штрафы грозят / Иллюстративное фото

      В Украине 22 февраля заканчивается льготный период, когда автомобили на еврономерах можно было растаможить за полцены. Уже с 23 февраля по 23 мая придется платить полную стоимость, то есть 25% от стоимости авто.

      Кто не растаможил свое авто на еврономерах, с 24 мая получит штрафы. Максимальный штраф – 170 тысяч гривен. А еще нерастаможенное авто вообще могут конфисковать, сообщил на брифинге исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий.

      Читайте также: Растаможка авто на еврономерах: что делать "бляхерам" после окончания льготного периода

      Осенью 2018 года Верховная Рада новым законом снизила акцизы для любых подержанных авто из-за границы. Его называют законом о "евробляхах".

      По состоянию на ноябрь 2018 года под действие этого закона подпадали 640 тысяч авто. Но до сих пор таможня оформила всего 124 тысячи автомобилей на еврономерах. Эти авто были ввезены в Украину с начала 2015 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза. За их оформление владельцы оплатили более 7,6 миллиарда гривен.

      Из этого количества 106,7 тысячи – авто, которые находились в Украине с нарушением таможенных правил. За них владельцы уплатили свыше 907 миллионов гривен (8 тысяч 500 гривен за каждое авто). И это освободило владельцев авто от административной ответственности, то есть штрафов.

      акциз розмитнення авто на єврономерах євробляхи

      Что предусматривает закон об авто на еврономерах: смотрите видео

       

      blog_ava
      Лица Евромайдана: где сейчас лидеры протестов
      сегодня
      1459
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Транспорт Штрафы Государственная фискальная служба Пошлина Авто Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      сегодня , 14:10 Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      Женя Котик 19
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 08:57 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сегодня , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 215
      "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      сегодня , 12:12 "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      Катерина Петренко 799
      Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      сегодня , 11:00 Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      Павло Казарін 381
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Путин может оказать Мадуро военную помощь, – эксперт
       25 января , 15:17
      "Не отпевают раскольников": Онуфрий сделал заявление о верующих Киевского патриархата
       25 октября 2018 , 11:37
      Киевские власти готовятся к старту массовой эвакуации авто
       5 сентября 2018 , 12:42
      Таблица коэффициентов УЕФА: победы Шахтера и Динамо не помогли Украине уменьшить отставание от Бельгии
       1 декабря 2018 , 10:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук