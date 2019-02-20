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      За розмитнення авто на єврономерах доведеться платити повну ціну: які штрафи загрожують

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      Розмитнення евроблях в Україні 2019 тепер за повну ціну - які штрафи
      За розмитнення авто на єврономерах доведеться платити повну ціну: які штрафи загрожують / Ілюстративне фото

      В Україні 22 лютого закінчується пільговий період, коли автомобілі на єврономерах можна було розмитнити за півціни. Вже з 23 лютого по 23 травня доведеться платити повну вартість, тобто 25% від вартості авто.

      Хто не розмитнив своє авто на єврономерах, з 24 травня отримає штрафи. Максимальний штраф – 170 тисяч гривень. А ще нерозмитнене авто взагалі можуть конфіскувати, повідомив на брифінгу виконувач обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби Віктор Кривіцький.

      Читайте також: Розмитнення авто на єврономерах: що робити "бляхерам" після закінчення пільгового періоду

      Восени 2018 року Верховна Рада новим законом знизила акцизи для будь-яких вживаних авто з закордону. Його називають законом про "євробляхи".

      Станом на листопад 2018 року під дію цього закону підпадали 640 тисяч авто. Але до сьогодні митниця оформила всього 124 тисячі автомобілів на єврономерах. Ці авто були ввезені в Україну з початку 2015 року та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення. За їх оформлення власники сплатили понад 7,6 мільярда гривень.

      З цієї кількості 106,7 тисячі – авто, які перебували в Україні з порушенням митних правил. За них власники сплатили понад 907 мільйонів гривень (8 тисяч 500 гривень за кожне авто). І це звільнило власників авто від адміністративної відповідальності, тобто – штрафів.

      акциз розмитнення авто на єврономерах євробляхи

      Що передбачає закон про авто на єврономерах: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Транспорт Авто на єврономерах Авто Мито Державна фіскальна служба Штрафи
      Джерело: 24 канал
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