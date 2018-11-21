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      "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс

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      "Евробляхери" будут перекрывать дороги
      "Евробляхери" будут перекрывать дороги / 24 канал

      Во вторник, 20 ноября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией устроили новую масштабную акцию протеста по всей Украине. В некоторых областях акция продолжается до сих пор. Какие трассы зацепил протест "евробляхеров" и чего они требуют – разбирались журналисты 24 канала.

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      Где перекрыты трассы по состоянию на 21 ноября?

      По состоянию на утро 21 ноября акции "евробляхеров" с частичным блокированием движения транспорта ведутся в таких областях:

      Волынская область: автодорога М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого р.-ну);

      Львовская область: автодорога М-06 Киев – Чоп, 500+900 (с. Старый Милятин Буского р.-на) и км 585+900 (с. Розвадов Николаевского р.-на);

      Одесская область: автодорога М-05 Киев – Одесса, км 450+500;

      Тернопольская область: автодорога М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 154;

      Хмельницкая область: автодороги Н-03Житомир – Черновцы, км 285+432 (с. Смотрич, К.-Подольского р.-на) и Н-25 Городище – Ровно – Староконстантинов, км 249+320 (г. Шепетовка).Кроме того, перекрыта трасса на выезде с города Смела в направлении Знаменки в Черкасской области (207 км автодороги Н-01 Киев – Знаменка). Здесь протестуют не "евробляхеры", а жители Смелы, которые не согласны с установленными тарифами на газоснабжение в городе.

      Протест євробляхи
      Протест "евробляхеров" в Розвадові Львовской области 21 ноября

      Согласно сообщению "Укравтодора", акции протеста "евробляхеров" завершились в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровненской, Харьковской и Черкасской областях. Дороги там разблокированы.

      Почему запланирована акция протеста?

      Потому что участников общественной организации "Авто Евро Сила" не устраивает тот закон о растаможке авто на еврономерах, который приняла Верховная Рада, и они хотят добиться его отмены.

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      Где будет проходить акция?

      Организаторы также провели акцию под зданием Администрации Президента и Верховной Рады в Киеве.Де перекриватимуть дороги в Києві 20 листопада

      Где "евробляхеры" заблокируют движение транспорта: Киев

      В целом, протесты затронули большие транспортные артерии.

      Де блокуватимуть траси 20 листопада Західна Україна

      Где "евробляхеры" заблокируют движение транспорта: подробная карта по регионам

      Де блокуватимуть дороги, євробляхи

      Где "евробляхеры" заблокируют движение транспорта: подробная карта по регионам


      Де заблокують дороги на півдні
      Где "евробляхеры" заблокируют движение транспорта: подробная карта по регионам

      При этом организаторы даже указывают точные координаты мест, где будут происходить акции, чтобы другие граждане, которые рискуют столкнуться с определенными неудобствами из-за активности "евробляхеров", имели представление о том, какими дорогами ехать не стоит.

      По предварительным оценкам, как говорят организаторы, участие в акциях гражданского неповиновения примут более 50 000 граждан Украины.

      Долго ли она продлится?

      Организаторы говорят – вплоть до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов, которые их не устраивают. Поэтому, на всякий случай, называют акции бессрочными.

      Чего требуют владельцы авто?

      Из конкретных требований – отмена коэффициента возраста в расчете стоимости акциза на автомобили. Остальное – абстрактное требование ветировать законы №8477 и №8488. Потому что они, по словам организаторов, "забирают последние деньги с владельцев авто на еврономерах".

      Что именно предлагают эти законы? Один из них предусматривает изменение формулы расчета акциза на растаможку автомобилей, который фактически будет уменьшен. Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

      Нові ставки податків на євробляхи

      Активисты уверяют, что эти законы были приняты без учета их мнения, а так не должно быть. Вместе с тем известно, что ко второму чтению, где были приняты документы, поступило 94 предложения, часть из них была предоставлена представителями организации "АвтоЕвроСила". При рассмотрении в налоговом комитете 6 ноября восемь правок были учтены полностью, шесть – частично. Другие предложения были отклонены. Председатель комитета Нина Южанина объяснила это так: "Отклоненные правки были направлены на изменение концепции модели, принятой в первом чтении, и по сути повторяли друг друга".

      Насколько реально выполнить их требования?

      В принципе – реально. Только не совсем логично. Потому что пока получается, что общественные активисты требуют ветировать снижение налогов, не предлагая никаких альтернатив.

      В шесть раз уменьшили налоги. Плюс – аннулировали запрет на ввоз автомобилей классом ниже "евро-5". Все это выгодно для простых украинцев, которые хотят купить авто. Для меня странно, когда люди в ответ на этот закон говорят: "Мы против! Мы хотим, чтобы президент ветировал этот закон!". Что это значит? Если президент наложит вето на этот закон, налоги обратно поднимутся в 38 раз и снова будет введен запрет на ввоз любых автомобилей, кроме класса "евро-5". Вы хотите, чтобы налог уменьшили в 200 раз? Не факт, что Верховная Рада на это пойдет. Логично было бы принять нынешнее решение, проголосованное парламентом. Я бы сказал за это спасибо, а на следующий день подал бы новый законопроект, который предлагал бы вот это уменьшения в 200 раз, и лоббировал этот законопроект. То есть, логично получить для народа вот эту поблажку и добиваться следующего снижения. Пока же они требуют просто отменить то, что снизило налоги,
      – пояснил в комментарии 24 канала генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

      По его словам, если власть удовлетворит требования митингующих и действительно отменит принятые законы, это означает, что еще минимум год украинцы будут завозить автомобили с огромными пошлинами. Потому что следующий закон, который будет решать вопросы удешевления растаможки автомобилей и обновление автопарка, будет принят и вступит в силу не ранее 2019 года. До того момента все средства, которые украинцы будут платить за ввоз автомобилей, будут идти мимо бюджета в карманы "бляхобизнесменов", которые научились зарабатывать на схемах ввоза таких машин.

      Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео

       

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Публикации Налоги Новости Украины Новости политики Авто на еврономерах Статьи Авто
      Источник: 24 канал
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