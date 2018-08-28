Насколько легко и дешево можно купить автомобиль на еврономерах в Украине: исследование

Согласно статистике за 2017 год, каждая шестая авария на дорогах с участием машин на еврономерах. Водитель такого автомобиля может скрыться с места аварии, и никто его не найдет. Неудивительно, что желающих купить дешевую машину из-за границы в Украине все больше.

Каждый пятый проданный в августе автомобиль – на еврономерах. В поисках дешевых иностранных автомобилей отправились на столичный авторынок.

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Возле метро Житомирская журналисты такого добра не нашли, а вот по объявлению в интернете – пруд пруди. Присматривались к дешевым предложениям. По легенде, журналистка только получила права и ищет машину, чтобы научиться ездить.

Всего полторы тысячи долларов и хоть завтра можно ехать в Жмеринку за двадцатилетним Volkswagen-ом, пригнанным из Польши. Вот только через год придется выложить ещё. Другой умелец утверждает, что документы будут на 5 лет на Audi за две с половиной зеленых. Дешево, но в обход закона.

У меня есть информация, что за полгода суммарно ввезли 100 тысяч машин легально и 600 тысяч автомобилей въехали в режиме транзита или временного ввоза. Часто "евробляхер", нанесший ущерб другим машинам или здоровью или жизни, просто бросает машину и убегает. И далее, для того, чтобы его найти, нужен чуть ли не уголовный отдел ГБР,

– сказал член правления Союза автомобилистов Украины Петр Козак.

Аналитики подсчитали: каждый пятый проданный автомобиль на вторичном рынке в августе в Украине – на еврономерах. И это уже бизнес не только для ловких украинцев, но и для наших соседей. Только 17 жителей польского Перемышля являются владельцами 12 500 автомобилей в Украине. Большинство наших граждан растаможивать уже купленные автомобили не собираются. И едва ли не каждый день ДТП устраивает водитель автомобиля на еврономерах.



ДТП с машиной на еврономерах

Ситуация может несколько измениться уже осенью. Если под куполом проголосуют за законопроекты Южаниной о растаможивании автомобилей.

"Осенью мы ожидаем второе чтение. В случае, если все положительно сложится, то весь этот перечень еврономеров, которые находятся на территории Украины или которые будут въезжать на территорию Украины будут проходить регистрацию. Для нас это практически ничем не будет отличаться от государственной регистрации, а правоохранители будут иметь к ним доступ", – отметил начальник главного сервисного центра МВД Владислав Крыклий.

Однако, активисты говорят, что имеющиеся законопроекты – не идеальны. Нужно привести украинское законодательство к европейскому образцу.

Нужно снять существующие ограничения при растаможивании автомобилей, а саму стоимость растаможивания сделать адекватной. То есть в моем понимании адекватная растаможка – это не более, чем треть стоимости автомобиля,

– отметил соучредитель общественного союза Доступное авто Михаил Катрук.

А пока – спрос есть, бизнес по ввозу автомобилей работает и машин на еврономерах, которые безнаказанно подрезают автомобили на украинской регистрации – все больше на дорогах нашей страны. По разным данным таких автомобилей в нашей стране от полутора до трёх миллионов.