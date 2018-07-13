Сколько будет стоить легализация "евроблях"
Последний день 8-й сессии парламента оказался плодотворным. Депутаты в пятницу, 13 июля, приняли три законопроекта. Один из них касается легализации уже завезенных в Украину бывших в употреблении автомобилей. Конечно, не бесплатную.
Значительное количество народных избранников в последний рабочий день перед длительными каникулами собрались в сессионном зале для того, чтобы проголосовать за снижение цены растаможивания на так называемые "евробляхи". Несколько тысяч протестующих перекрыли весь правительственный квартал, требуя доступного узаконивания своих автомобилей.
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Украинцы платят за авто в три-четыре раза дороже, чем среднестатистический европеец. Вследствие высокой цены на растаможку подержанных машин в Украине находится около одного миллиона незаконных автомобилей. Правительство считает, что государство ежегодно недополучает 20 миллиардов гривен из-за того, что автомобилисты не платят налоги.
Председатель налогового комитета парламента Нина Южанина
Свой вариант, который должен решить проблему, предложила в законопроекте Нина Южанина: вычислять акциз надо по объему двигателя, а минимальная стоимость растаможивания должна составлять 1500 евро.
Мы настолько либерализируем ставки, что я благодарю Минфин за согласие на временные потери после принятия этого закона,
– отметила Южанина.
В альтернативном законопроекте предлагается отменить взнос в Пенсионный фонд, а также заложена более простая схема расчета акциза. Минимальная цена растаможки здесь указывается в размере 300 евро, то есть в пять раз меньше.
Депутаты же поддержали за основу законопроект председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. С ударением на то, что этот проект надо серьезно дорабатывать.
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Сейчас формула такова: чем больше объем двигателя и чем старше авто, тем дороже акциз. Но это не устраивает владельцев "евроблях".
Депутаты дали возможность владельцам легализовать завезенные машины в течение года. Кто вовремя этого не сделает – заплатит огромный штраф, который, по плану законопроекта, будет в разы больше стоимости растаможки.