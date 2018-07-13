Скільки буде коштувати легалізація "євроблях"

Останній день 8-ої сесії парламенту виявився плідним. Депутати у п'ятницю, 13 липня, ухвалили три законопроекти. Один із них стосується легалізації вже завезених в Україну вживаних автомобілів. Звісно, не безкоштовну.

Значна кількість народних обранців у останній робочий день перед тривалими канікулами зібрались у сесійній залі для того, щоб проголосувати за зниження ціни розмитнення на так звані "євробляхи". Кілька тисяч протестувальників перекрили весь урядовий квартал, вимагаючи доступного узаконення своїх автівок.

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Українці платять за авто у три-чотири рази дорожче, ніж середньостатистичний європеєць. Унаслідок високої ціни на розмитнення вживаних машин в Україні перебуває біля одного мільйона незаконних автівок. Уряд вважає, що держава щорічно недоотримує 20 мільярдів гривень через те, що автомобілісти не сплачують податки.



Голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна

Свій варіант, який має вирішити проблему, запропонувала у законопроекті Ніна Южаніна: обчислювати акциз треба за об'ємом двигуна, а мінімальна вартість розмитнення повинна становити 1500 євро.

Ми настільки лібералізуємо ставки, що я дякую Мінфіну за згоду на тимчасові втрати після прийняття цього закону,

– наголосила Южаніна.

У альтернативному законопроекті запропоновано скасувати внесок до Пенсійного фонду, а також закладено простішу схему розрахунку акцизу. Мінімальна ціна розмитнення тут вказується у розмірі 300 євро, тобто в п'ять разів менше.

Депутати ж таки підтримали за основу законопроект голови Комітету з питань податкової та митної політики. З наголосом на те, що цей проект треба серйозно доопрацьовувати.

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Наразі формула така: чим більший об'єм двигуна і чим старіше авто, тим дорожчий акциз. Та це не влаштовує власників "євроблях".

Депутати дали можливість власникам легалізувати завезені автівки протягом року. Хто ж вчасно цього не зробить – заплатить величезний штраф, який, за планом законопроекту, буде в рази більший за вартість розмитнення.