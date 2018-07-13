12:31
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Рада проголосувала за закони про "євробляхи"

5513 Читать новость на русском
Рада проголосувала за закони про "євробляхи" в Україні
Рада проголосувала за закони про "євробляхи" в Україні / Фото із відкритих джерел

Верховна Рада України підтримала два законопроекти про розмитнення автомобілів на єврономерах.

Йдеться про законопроекти №8487 та №8488.

Читайте також: "Євробляхи" в Україні: чи можливий компроміс

За проект закону №8487 щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах у першому читанні проголосувало 265 народних депутатів.

За законопроект №8488 за основу віддали свої голоси 256 нардепів.

Проект закону 8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто.

№8488 передбачає внесення змін до Митного кодексу та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Рада законопроект єврономери євробляхи

Верховна Рада почала розгляд законопроектів про автомобілі на іноземній реєстрації

Перед початком розгляду цих законопроектів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив водіїв на "євробляхах", що "жодних репресій проти них не буде".

Нагадаємо, від ранку 11 липня десятки водіїв з автомобілями на іноземній реєстрації мітингують в урядовому кварталі Києва. Вимагаючи голосування за законопроекти про розмитнення "євроблях", ввечері 12 липня протестувальники заблокували на Інститутській автомобіль нардепа Павла Пинзеника. Один з активістів кинувся на капот автомобіля, щоб його зупинити, пізніше з'явилась інформація, що у чоловіка зламана нога, його госпіталізували. У ситуацію втрутились правоохоронці, які безпечно вивели нардепів з автомобіля.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Законопроект Верховна Рада Іноземні номери Авто Штрафи мито
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему депутаты не хотят голосовать за снижение налогов на ввоз машин
сьогодні, 11:38 Почему депутаты не хотят голосовать за снижение налогов на ввоз машин
Блог Медіа 629
Чому 4 роки "рішучих реформ" в судовій системі коштували українцям шалених грошей
сьогодні, 10:00 Чому 4 роки "рішучих реформ" в судовій системі коштували українцям шалених грошей
Олександра Дрік 156
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1498
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Что нужно сделать, чтобы победить Россию?
сьогодні, 08:41 Что нужно сделать, чтобы победить Россию?
Ян Валетов 957
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
На Донбасі підірвався український боєць: опубліковано фото та інформацію
 31 березня , 17:06
В’язні колонії на Хмельниччині оголосили голодування
3 лютого , 23:52
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук