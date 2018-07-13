Рада проголосувала за закони про "євробляхи"

Верховна Рада України підтримала два законопроекти про розмитнення автомобілів на єврономерах.

Йдеться про законопроекти №8487 та №8488.

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За проект закону №8487 щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах у першому читанні проголосувало 265 народних депутатів.

За законопроект №8488 за основу віддали свої голоси 256 нардепів.

Проект закону 8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто.

№8488 передбачає внесення змін до Митного кодексу та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Верховна Рада почала розгляд законопроектів про автомобілі на іноземній реєстрації

Перед початком розгляду цих законопроектів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив водіїв на "євробляхах", що "жодних репресій проти них не буде".

Нагадаємо, від ранку 11 липня десятки водіїв з автомобілями на іноземній реєстрації мітингують в урядовому кварталі Києва. Вимагаючи голосування за законопроекти про розмитнення "євроблях", ввечері 12 липня протестувальники заблокували на Інститутській автомобіль нардепа Павла Пинзеника. Один з активістів кинувся на капот автомобіля, щоб його зупинити, пізніше з'явилась інформація, що у чоловіка зламана нога, його госпіталізували. У ситуацію втрутились правоохоронці, які безпечно вивели нардепів з автомобіля.