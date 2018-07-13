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Жодних репресій не буде, – Гройсман до водіїв "євроблях"

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"Євробляхи": Гройсман звернувся до водіїв
"Євробляхи": Гройсман звернувся до водіїв / politeka.net/

Володимир Гройман обіцяє водіям автомобілів на іноземних номерах, що до прийняття відповідних законів, правоохоронні органи їх не чіпатимуть.

Про це прем‘єр-міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Я почув позицію. Жодних репресій бути не може. Я в цьому глибоко переконаний. І тому я сьогодні проведу розмову і з Національною поліцією, і з ким необхідно, щоб до врегулювання в законодавчому порядку ніхто не кошмарив людей в цьому питанні,
– завив він.

Прем’єр також звернувся до протестувальників і закликав їх вести себе цивілізовано. Він запевнив, що ні у Верховній Раді, ні в Кабміні немає їхніх ворогів. Гройсман додав, що політики розуміють проблему і є дискусії в комітеті з цього питання, однак "переходити межу нормальних відносин – це просто неможливо".

"Вас ніхто принижувати не буде, але і ви не маєте права принижувати депутатів або будь-кого іншого. Це неприпустимо. Я говорю це до організаторів акції. Більше того, вважаю, що ще й за ними хтось стоїть, хто використовує це з іншими своїми брудними схемами", – наголосив голова Кабміну.

Ніяких репресій не буде. Ми вас захистимо і не дамо в образу. Просимо дотримуватися закону, правил дорожнього руху. І я глибоко переконаний в тому, що питань не буде,
– додав він.

Гройсман наголосив, що проведе розмову з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, а депутатів просить якомога швидше вирішити це питання законодавчо, щоб поставити на цьому крапку.

Нагадаємо, 12 липня протестувальники заблокували на Інститутській автомобіль нардепа Павла Пинзеника, розбили заднє скло. Потім один з активістів кинувся на капот автомобіля з метою його зупинити. У ситуацію втрутились правоохоронці і безпечно вивели нардепів з автомобіля.

Чому протестують водії "євроблях"? 11 липня у центрі Києва розпочалася безстрокова акція водіїв "євроблях". Вони заблокували весь урядовий квартал. Вони висувають дві вимоги: скасувати постанову Кабінету міністрів від 20 червня №475, яка дала можливість репресувати авто на єврономерах, а також ухвалити законодавство для адекватного розмитнення таких транспортних засобів.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Іноземні номери Авто Володимир Гройсман
Джерело: 24 канал
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