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Никаких репрессий не будет, – Гройсман к водителям "евроблях"

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"Евробляхи": Гройсман обратился к водителям
"Евробляхи": Гройсман обратился к водителям / politeka.net/

Владимир Гройман обещает водителям автомобилей на иностранных номерах, что до принятия соответствующих законов правоохранительные органы их не тронут.

Об этом премьер-министр заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Я услышал позицию. Никаких репрессий быть не может. Я в этом глубоко убежден. И поэтому я сегодня проведу беседу и с Национальной полицией, и с кем необходимо, чтобы до урегулирования в законодательном порядке никто не кошмарил людей по этому вопросу,
– заявил он.

Премьер также обратился к протестующим и призвал их вести себя цивилизованно. Он заверил, что ни в Верховной Раде, ни в Кабмине нет их врагов. Гройсман добавил, что политики понимают проблему и есть дискуссии в комитете по этому вопросу, однако "переходить грань грань нормальных отношений – это просто невозможно".

"Вас никто унижать не будет, но и вы не имеете права унижать депутатов или кого-либо другого. Это недопустимо. Я говорю это к организаторам акции. Более того, считаю, что еще и за ними кто-то стоит, кто использует это с другими своими грязными схемами", – подчеркнул глава Кабмина.

Никаких репрессий не будет. Мы вас защитим и не дадим в обиду. Просим придерживаться закона, правил дорожного движения. И я глубоко убежден в том, что вопросов не будет,
– добавил он.

Гройсман отметил, что проведет беседу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, а депутатов просит как можно скорее решить этот вопрос законодательно, чтобы поставить на этом точку.

Напомним, 12 июля протестующие заблокировали на Институтской автомобиль нардепа Павла Пинзеника, разбили заднее стекло. Затем один из активистов бросился на капот автомобиля с целью его остановить. В ситуацию вмешались правоохранители и безопасно вывели нардепов из автомобиля.

Почему протестуют водители "евроблях"? 11 июля в центре Киева началась бессрочная акция водителей "евроблях". Они заблокировали весь правительственный квартал. Они выдвигают два требования: отменить постановление Кабинета министров за 20 июня №475, которое дало возможность репрессировать авто на еврономерах, а также принять законодательство для адекватной растаможки таких транспортных средств.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Иностранные номера Авто Владимир Гройсман
Источник: 24 канал
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