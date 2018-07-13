Рада проголосовала за законы о "евробляхах"

Верховная Рада Украины поддержала два законопроекта о растаможивании автомобилей на еврономерах.

Речь идет о законопроектах №8487 и №8488.

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За проект закона №8487 по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах в первом чтении проголосовало 265 народных депутатов.

За законопроект №8488 за основу отдали свои голоса 256 нардепов.

Проект закона 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.



№8488 предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Верховная Рада начала рассмотрение законопроектов об автомобилях на иностранной регистрации



Перед началом рассмотрения этих законопроектов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил водителей на "евробляхах", что "никаких репрессий против них не будет".

Напомним, с утра 11 июля десятки водителей с автомобилями на иностранной регистрации митингуют в правительственном квартале Киева. Требуя голосования за законопроекты о растаможивании "евроблях", вечером 12 июля протестующие заблокировали на Институтской автомобиль нардепа Павла Пинзеника. Один из активистов бросился на капот автомобиля, чтобы его остановить, позже появилась информация, что у мужчины сломана нога, его госпитализировали. В ситуацию вмешались правоохранители, которые безопасно вывели нардепов из автомобиля.