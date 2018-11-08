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      Нарушение растаможки авто на еврономерах: Рада установила новые штрафы

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      Нарушение растаможки авто на еврономерах: Рада установила новые штрафы
      / Фото из открытых источников

      В четверг, 8 ноября, Верховная Рада приняла второй законопроект из пакета законов о ввозе в Украину автомобилей на еврономерах. В частности, закон предусматривает штрафы за нарушение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита.

      Об этом сообщает "РБК-Украина".

      За закон проголосовали 245 народных депутатов.

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      Согласно закону, в Украине будут штрафовать за превышение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита от 10 до 20 суток на 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток – на 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектацию авто) – на 170 тысяч гривен, или же авто будут конисковывать по решению суда.

      Кроме того, отныне можно составлять протокол о нарушении таможенных правил в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности. Этот протокол в дальнейшем будут присылать человеку по домашнему адресу.

      В законе также прописан механизм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, создания автоматизированной системы обмена информацией. Теперь полиция получит право проверять авто на еврономерах, а тех, кто не растаможил авто, но ездит на нем, будут наказывать высокими штрафами.

      Появится автоматизированный обмен информацией между органами доходов и сборов, Госпогранслужбой и органами полиции. Все ради контроля за использованием на территории Украины автомобилей личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию страны и/или помещенных в таможенный режим транзита.

      Органы доходов и сборов должны будут передавать ГПСУ и полицию информацию о нарушителях таможенных правил, а также информацию о лицах и сроках временного ввоза или перемещения авто в таможенном режиме транзита для контроля на территории Украины за их целевым использованием.

      Напомним, что 8 ноября Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможивания в Украине автомобилей на европейской регистрации. Однако владельцев авто на еврономерах на удовлетворил одобренный закон и они продолжили свои протесты.

      Теги: Новости политики Новости Украины Штрафы Транспорт Авто Законодательство Авто на еврономерах Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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