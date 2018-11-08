У четвер, 8 листопада, Верховна Рада схвалила другий законопроект з пакету законів про ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Зокрема, закон передбачає штрафи за порушення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За закон проголосували 245 народних депутатів.

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Згідно з законом, в Україні штрафуватимуть за перевищення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту від 10 до 20 діб на 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб – на 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – на 170 тисяч гривень, або ж авто конфісковуватимуть за рішенням суду.

Окрім того, відтепер можна складати протокол про порушення митних правил за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Цей протокол у подальшому надсилатимуть людині за домашньою адресою.

У законі також прописаний механізм взаємодії митників, поліцейських і прикордонників, створення автоматизованої системи обміну інформацією. Тепер поліція отримає право перевіряти авто на єврономерах, а тих, хто не розмитнив авто, але їздить на ньому, каратимуть високими штрафами.

З’явиться автоматизований обмін інформацією між органами доходів і зборів, Держприкордонслужбою та органами поліції. Усе задля контролю за використанням на території України автомобілів особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію країни та/або поміщених у митний режим транзиту.

Органи доходів і зборів повинні будуть передавати ДПСУ та поліції інформацію про порушників митних правил, а також інформацію про осіб і терміни тимчасового ввезення або переміщення авто у митному режимі транзиту для контролю на території України за їх цільовим використанням.

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах на задовольнив схвалений закон і вони продовжили свої протести.