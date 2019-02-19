Закон про розмитнення "євроблях": скільки автомобілів оформили та куди витратять кошти

22 лютого закінчується третій місяць дії закону про зниження акцизу на імпортовані автомобілі для всіх українців, який передбачав 50% знижки на сплату акцизу в перші 180 днів. Закон приймався непросто і з великими компромісами. І основна мета закону – максимальна кількість машин на іноземній реєстрації повинна стати на український облік.

Роками високі акцизи на вживані автомобілі слугували імпортерам та дилерам нових авто. І такий лобізм називали красиво – захист національного автовиробника. Восени 2018 парламент знизив акцизи для будь-яких вживаних авто.

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Цей закон називають законом про "євробляхи", але він працює для всіх українців, які хочуть купити вживане авто за нормальну ціну.

Як відбувалося розмитнення "євроблях"?

Чого тільки не було за ці місяці: і провалена кампанія по роз’ясненню та інформуванню автомобілістів, і знущання над людьми – митну вартість завищували, змушували всіх сплачувати добровільний внесок 8500 грн, а не лише порушників митного режиму.

Брокери за свої послуги виставляли скажені цінники. Середня швидкість митного оформлення була 487 автомобілів на добу по всій країні в перші півтора місяці. І от останні тижні митниця ставить рекорди. За 14 лютого – розмитнили 4645 авто. За один день спромоглись оформити більше, ніж за перші 24 дні дії закону.

Чого ж так поспішає Уряд, якщо спромоглись нарешті організувати швидку роботу митниці? Є 2 причини: по-перше, не хочуть продовжувати пільговий період, оскільки в перші 180 днів на акциз знижка 50%. По-друге, поспішають наповнювати бюджет, адже перед виборами з 1 березня влада хоче додати трохи з цих грошей до пенсій.



Авто на єврономерах

Залишається кілька днів до закінчення пільгового періоду. На 15 лютого митне оформлення пройшло 106 тисяч автомобілів. А скільки всього в нас єврономерів? Організації євромашин називали цифру 1,5-2 мільйони, ДФС говорила, що близько 600 тисяч авто.

За ті лічені дні, що залишились, навіть з рекордними темпами митниці оформиться нехай 130 тисяч. Це 20% від цифри ДФС. А що ж інші 470 тисяч? На що розрахунок? Що пів мільйона авто на іноземній реєстрації і далі будуть їздити по наших дорогах?

Тисячі людей хочуть оформити автомобілі. Зараз люди стоять в чергах на митні пости та термінали по 3-4 дні. За неправомірну винагороду, тобто хабар можна і без черги проскочити. І наші громадяни користуються такою нагодою, бо ці черги щодня стають більшими, адже митниця не встигає оформити всіх бажаючих скористатись пільговим періодом.

Один з принципів Податкового кодексу – рівність і недискримінація платників податків. Повинні бути забезпечені рівні умови для всіх. Це можна зробити, якщо парламент проголосує за законопроект про продовження пільгового періоду, який вже зареєстрований.

Скільки грошей вже зібрали та на що їх планують витратити?

Станом на 15 лютого авто на єврономерах принесли в бюджет 6,6 мільярдів гривень, хоча планували отримати лише один мільярд. Ці гроші можуть піти на латання дірок в Пенсійному фонді, а можуть витратитись на індексацію пенсій. Для цього не потрібно окремого закону, Кабмін та Пенсійний фонд самі можуть прийняти рішення.

Тягнути з освоєнням цих коштів, зрозуміло, не вигідно ані президенту, ані прем’єру. Першому просто кров з носу потрібно встигнути ощасливити пенсіонерів ще до президентських виборів, а другому – це соціальне досягнення стане в нагоді на парламентських виборах восени. Тому очікувано, що президент запропонував направити кошти ці на збільшення мінімальних пенсій.

І в Уряді вже потирають руки, бо можна збільшити пенсії більше, ніж обіцяли. І навіть Міжнародний Валютний Фонд, наш кредитор, нічого не зможе сказати. От тільки про автомобілістів забули.

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А саме вони наповнюють бюджет сплатою акцизу, який потім витрачають на пенсії. Їх інтереси можновладцям не так важливі, як передвиборча роздача чергової "юліної тисячі". А для багатьох українців машина – це не предмет розкоші, а інструмент заробітку. І варто дати власникам єврономерів можливість розмитнити авто за доступну ціну.

То ж підсумуємо: десятиріччями держава не дбала про своїх громадян, а високими акцизами «захищала» їх від якісних авто за доступну ціну. То хоча б зараз держава повинна створити умови для розмитнення автомобілів для всіх бажаючих. Для тих, хто хоче здійснити митне оформлення авто та отримати українські номерні знаки.

Неспроможність забезпечити митне оформлення бажаючим до 22 лютого створює дискримінацію, а це недопустимо. Потрібно дозволити оформитись за однакову ціну. Вибори – виборами, але про людей потрібно подбати – вони за вас і не проголосують. Вони – громадяни України, і їх права повинні бути захищені.