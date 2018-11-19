Власники "євроблях" оголосили всеукраїнську безстрокову акцію протесту

У вівторок, 20 листопада, власники авто на іноземних номерах розпочнуть безстрокову акцію протесту у 46 містах України.

Про це повідомила організація "Авто Євро Сила".

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"Всі акції громадянської непокори будуть безстроковими і відбуватимуться до моменту отримання результатів щодо питання скасування законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу", – зазначили у повідомленні.

Акція планують провести у всіх областях України, окрім Луганської, Закарпатської та території окупованого Криму.



Карта, у яких відбудеться акція "непокори євробляхарів"

Члени "Авто Євро Сили" розраховують, що у протестах загалом візьмуть участь понад 50 тисяч українців.

Чого вимагають "євробляхарі"? З 7 листопада під стінами Верховної Ради відбувався протест власників автомобілів на іноземній реєстрації. "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалити законопроекти, які знизять акциз на розмитнення машин. У першому читанні відповідні проекти закону були прийняті ще у липні. 8 листопада Верховна Рада схвалила другий законопроект, який стосується ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Активісти та власникі "євроблях" залишилися незадоволені нововведеннями. Термін у півроку для розмитнення авто на єврономерах водіїв не задовільнив. Також активісти вимагають акцизної ставки не більше 40%.

Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео