Владельцы "євроблях" объявили всеукраинскую бессрочную акцию протеста

Во вторник, 20 ноября, владельцы авто на иностранных номерах начнут бессрочную акцию протеста в 46 городах Украины.

Об этом сообщила организация "Авто Евро Сила".

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"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут происходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", – отметили в сообщении.

Акцию планируют провести во всех областях Украины, кроме Луганской, Закарпатской и территории оккупированного Крыма.



Карта, в каких городах пройдет акция "неповиновения евробляхеров"

Члены "Авто Евро Силы" рассчитывают, что в протестах в целом примут участие более 50 тысяч украинцев.

Чего требуют "евробляхеры"?С 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле. 8 ноября Верховная Рада одобрила второй законопроект, касающийся ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и обладатели "евроблях" остались недовольны нововведениями. Срок в полгода для растаможки авто на еврономерах водителей не удовлетворил. Также активисты требуют акцизной ставки не более 40%.

Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео