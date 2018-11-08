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      Нововведення для "євроблях": що обурило автомобілістів

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      8 листопада Верховна Рада схвалила другий законопроект, який стосується ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Активісти та власникі "євроблях" залишилися незадоволені нововведеннями.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів засновник "АвтоЄвроСили" Михайло Соловйов.

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      Термін у півроку для розмитнення авто на єврономерах водіїв не задовільнив. Тепер вони анонсують велику всеукраїнську акцію протесту, погрожуючи заблокувати траси міжнародного значення.

      За словами активіста, закон мав би бути з іншими правками. Вони хотіли аби ставка була не більше 40%.

      Якщо вони (депутати, – 24 канал) зроблять лише одну нашу правку: прив'яжуть коефіцієнт до гривні, ми згідні розмитнювати,
      – заявив Михайло Соловйов.

      Щодо попередньої умови не ввозити автівки старше восьми років, активіст зазначив, що громадський транспорт набагато більше шкодить екології, ніж авто, які завезені з-за кордону.

      Нагадаємо, що з 7 листопада під стінами Верховної Ради відбувався протест власників автомобілів на іноземній реєстрації. "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалити законопроекти, які знизять акциз на розмитнення машин. У першому читанні відповідні проекти закону були прийняті ще у липні.

      Теги: Новини України Авто на єврономерах Законодавство Авто Транспорт Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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