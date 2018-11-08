Під Радою власники "євроблях" закидали яйцями народного депутата

У четвер, 8 листопада, у Києві під Верховною Радою, де триває акція "АвтоЄвроСили", мітингувальники напали на народного депутата. Політика закидали яйцями, проте ім’я його не розголошується.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Учасники акції заявили, що правоохоронці затримали 3 людей. Проте після переговорів затриманих відпустили.

24 канал повідомляв, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах на задовольнив схвалений закон і вони продовжили свій мітинг під парламентом.

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Мітингувальники аргументують своє невдоволення тим, що депутати встановили занадто високу ціну за легалізацію автомобілів, ввезених з-за кордону. Також активісти стверджують, що їхні поправки до закону не були враховані у фінальному варіанті.



Мітинг власників авто на європейській реєстрації

Один з організаторів акції запропонував створити політичний рух на базі організації "АвтоЄвроСила", щоб відстоювати інтереси власників авто на єврономерах у парламенті та інших органах влади. Проте більшість керівників осередків організації в регіонах відмовилася від цієї ініціативи, вимагаючи активних дій вже сьогодні.

Представник "АЄС" заявив, що місцеві активісти найближчим часом перекриють трасу міжнародного значення Київ-Москва.



Мітингувальники на акції власників авто на єврономерах

На події, що відбуваються перед парламентом, вийшли подивитися кілька нардепів, проте натовп зустрів їх нецензурною промовою. Окрім того, народних обранців, які виходили на обідню перерву, мітингувальники намагалися повернути назад, однак політиків супроводжували працівники поліції особливого призначення.

Наразі ситуація перед парламентом напружена. Будівлю Верховної Ради охороняють кілька сотень бійців Національної гвардії і спецназівців. Будівлю парламенту оточили до тисячі мітингувальників. Рух по вулиці Грушевського перекрито автомобілями на єврономерах.