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      Под Радой владельцы "евроблях" забросали яйцами народного депутата

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      Митинг под Верховной Радой владельцев автомобилей на еврономерах
      Митинг под Верховной Радой владельцев автомобилей на еврономерах / Rbc.ua

      В четверг, 8 ноября, в Киеве под Верховной Радой, где продолжается акция "АвтоЕвроСилы", митингующие напали на народного депутата. Политика забросали яйцами, однако имя его не разглашается.

      Об этом сообщает "РБК-Украина".

      Участники акции заявили, что правоохранители задержали трёх человек. Однако после переговоров задержанных отпустили.

      24 канал сообщал, что 8 ноября Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации. Однако владельцев автомобилей на еврономерах не удовлетворил одобренный закон и они продолжили свой митинг под парламентом.

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      Митингующие аргументируют свое недовольство тем, что депутаты установили слишком высокую цену за легализацию автомобилей, ввезенных из-за границы. Также активисты утверждают, что их поправки к закону не были учтены в финальном варианте.

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      Митинг владельцев автомобилей на европейской регистрации

      Один из организаторов акции предложил создать политическое движение на базе организации "АвтоЕвроСила", чтобы отстаивать интересы владельцев автомобилей на еврономерах в парламенте и других органах власти. Однако большинство руководителей ячеек организации в регионах отказалась от этой инициативы, требуя активных действий уже сегодня.

      Представитель "АЭС" заявил, что местные активисты ближайшее время перекроют трассу международного значения Киев-Москва.

      Мітинг авто єврономери євробляхи Київ Верховна РадаМитингующие на акции владельцев автомобилей на еврономерах

      На события, происходящие перед парламентом, вышли посмотреть несколько нардепов, однако толпа встретила их нецензурной бранью. Кроме того, в этот момент, выходящих на обеденный перерыв, митингующие пытались вернуть назад, однако политиков сопровождали работники полиции особого назначения.

      Сейчас ситуация перед парламентом напряженная. Здание Верховной Рады охраняют несколько сотен бойцов Национальной гвардии и спецназовцев. Здание парламента окружили до тысячи митингующих. Движение по улице Грушевского перекрыто автомобилями на еврономерах

      Теги: Авто на еврономерах Авто Новости Украины Новости политики Транспорт Законодательство Верховная Рада протесты
      Источник: 24 Канал
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