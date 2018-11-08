Нововведения для "евроблях": что возмутило автомобилистов

8 ноября Верховный Рада одобрила второй законопроект, касающийся ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и владелецы "евроблях" остались недовольны нововведениями.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал основатель "АвтоЕвроСилы" Михаил Соловьев.

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Срок в полгода для растаможивания автомобилей на еврономерах водителей не удовлетворил. Теперь они анонсируют большую всеукраинскую акцию протеста, угрожая заблокировать трассы международного значения.

По словам активиста, закон должен быть с другими правками. Они хотели, чтобы ставка была не более 40%.

Если они (депутаты – 24 канал) сделают только одну нашу правку: привяжут коэффициент к гривне, мы согласны растамаживать,

– заявил Михаил Соловьев.

Что касается предварительного условия не ввозить автомобили старше восьми лет, активист отметил, что общественный транспорт гораздо больше вредит экологии, чем автомобили, ввезенные из–за границы.

Напомним, что с 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранном регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле.