14:11
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Зарплаты украинских военных вырастут: когда и на сколько

      133 Читати новину українською
      В 2019 году зарплаты военных вырастут на 30%
      В 2019 году зарплаты военных вырастут на 30% / Фото из открытых источников

      В 2019 году заработные платы военных Вооруженных сил Украины в среднем вырастут почти на треть. Это предусмотрено в государственном бюджете, который Верховная Рада приняла ночью 23 ноября.

      Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании парламента, передает Укринформ.

      Читайте также: Государственный бюджет Украины 2019: главные цифры

      В бюджете на 2019 год на безопасность и оборону Украины заложено 212 миллиардов гривен. Из них почти 112 миллиардов гривен будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен – на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен на жилье для военных.

      Это бюджет нашей обороны. 102 миллиарда гривен только на Вооруженные силы Украины. Мы на 30% в среднем поднимаем заработную плату нашим воинам. Я понимаю, что это кому-то не нравится, но мы это сделаем,
      – сказал Пашинский.

      Нардеп отметил, что с целью оптимизации бюджета в оборонной сфере, Комитет по вопросам обороны и безопасности принял решение, в котором говорится, что конфискованные деньги президента-беглеца Януковича пойдут в оборонный бюджет.


      Как росли зарплаты военных с начала войны на Донбассе

      Порошенко пообещал поднять на 37% зарплаты украинских военных-контрактников

      Напомним, Верховная Рада в ночь на 23 ноября приняла госбюджет-2019. По нему растут доходы госбюджета, минимальная зарплата и расходы на оборону.

      Теги: Новости Украины Бюджет-2019 Новости политики Вооруженные Силы Украины Минимальная зарплата Деньги Сергей Пашинский
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Черная пятница 2018: дата в Украине
      сегодня , 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
      21934
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сегодня , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1027
      Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      сегодня , 11:00 Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 125
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 981
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 09:45 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук 30568
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук