Зарплаты украинских военных вырастут: когда и на сколько

В 2019 году заработные платы военных Вооруженных сил Украины в среднем вырастут почти на треть. Это предусмотрено в государственном бюджете, который Верховная Рада приняла ночью 23 ноября.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании парламента, передает Укринформ.

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В бюджете на 2019 год на безопасность и оборону Украины заложено 212 миллиардов гривен. Из них почти 112 миллиардов гривен будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен – на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен на жилье для военных.

Это бюджет нашей обороны. 102 миллиарда гривен только на Вооруженные силы Украины. Мы на 30% в среднем поднимаем заработную плату нашим воинам. Я понимаю, что это кому-то не нравится, но мы это сделаем,

– сказал Пашинский.

Нардеп отметил, что с целью оптимизации бюджета в оборонной сфере, Комитет по вопросам обороны и безопасности принял решение, в котором говорится, что конфискованные деньги президента-беглеца Януковича пойдут в оборонный бюджет.



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Напомним, Верховная Рада в ночь на 23 ноября приняла госбюджет-2019. По нему растут доходы госбюджета, минимальная зарплата и расходы на оборону.