Зарплати українських військових зростуть: коли і на скільки
У 2019 році заробітні плати військових Збройних сил України в середньому зростуть майже на третину. Це перебачено у державному бюджеті, який Верховна Рада ухвалила вночі 23 листопада.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на засіданні парламенту, передає Укрінформ.
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У бюджеті на 2019 рік на безпеку і оборону України закладено 212 мільярдів гривень. З них майже 112 мільярдів гривень будуть спрямовані на зарплати військовослужбовців і поліцейських, 30,2 мільярда гривень – на розвиток озброєння і військової техніки, 1,8 мільярда гривень – на житло для військових.
Це бюджет нашої оборони. 102 мільярди гривень тільки на Збройні сили України. Ми на 30% в середньому піднімаємо заробітну плату нашим воїнам. Я розумію, що це комусь не подобається, але ми це зробимо,
– сказав Пашинський.
Нардеп зауважив, що з метою оптимізації бюджету в оборонній сфері, Комітет з питань оборони і безпеки прийняв рішення, в якому йдеться, що конфісковані гроші президента-втікача Януковича підуть в оборонний бюджет.
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Нагадаємо, Верховна Рада в ніч проти 23 листопада схвалила держбюджет-2019. За ним зростають доходи держбюджету, мінімальна зарплата та витрати на оборону.
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