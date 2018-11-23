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      Зарплати українських військових зростуть: коли і на скільки

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      У 2019 році зарплати військових зростуть на 30%
      У 2019 році зарплати військових зростуть на 30% / Фото з відкритих джерел

      У 2019 році заробітні плати військових Збройних сил України в середньому зростуть майже на третину. Це перебачено у державному бюджеті, який Верховна Рада ухвалила вночі 23 листопада.

      Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на засіданні парламенту, передає Укрінформ.

      Читайте також: Державний бюджет України 2019: головні цифри

      У бюджеті на 2019 рік на безпеку і оборону України закладено 212 мільярдів гривень. З них майже 112 мільярдів гривень будуть спрямовані на зарплати військовослужбовців і поліцейських, 30,2 мільярда гривень – на розвиток озброєння і військової техніки, 1,8 мільярда гривень – на житло для військових.

      Це бюджет нашої оборони. 102 мільярди гривень тільки на Збройні сили України. Ми на 30% в середньому піднімаємо заробітну плату нашим воїнам. Я розумію, що це комусь не подобається, але ми це зробимо,
      – сказав Пашинський.

      Нардеп зауважив, що з метою оптимізації бюджету в оборонній сфері, Комітет з питань оборони і безпеки прийняв рішення, в якому йдеться, що конфісковані гроші президента-втікача Януковича підуть в оборонний бюджет.


      Як зростали зарплати військових з початку війни на Донбасі


      Порошенко пообіцяв підняти на 37% зарплати українських військових-контрактників

      Нагадаємо, Верховна Рада в ніч проти 23 листопада схвалила держбюджет-2019. За ним зростають доходи держбюджету, мінімальна зарплата та витрати на оборону.

      Теги: Новини України Новини політики Бюджет-2019 Мінімальна зарплата Гроші Збройні Сили України Сергій Пашинський
      Джерело: 24 Канал
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