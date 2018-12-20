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      Чиновникам зарплаты не будут повышать: что Кабмин пообещал МВФ

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      Кабмин пообещал МВФ не повышать зарплаты чиновникам
      Кабмин пообещал МВФ не повышать зарплаты чиновникам / Фото из открытых источников

      Украинское правительство обязалось ограничить рост заработных плат государственным служащим в 2019 году в рамках консолидации бюджетных расходов на безопасность и инфраструктуру. Зарплата чиновников будет оставаться на уровне 2018 года.

      Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ, пишет "Экономическая правда".

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      Так, средний рост заработной платы работников бюджетного сектора в 2019 году ограничат до 9,4 процента. Зато минимальную месячную зарплату повысили на 12% – до 4 173 гривен.

      Для создания достаточного фискального пространства для расходов, связанных с безопасностью, и необходимых инвестиций в инфраструктуру, заработная плата государственных служащих будет оставаться на уровне 2018 года,
      – говорится в меморандуме.

      В тексте меморандума отмечается, что пенсионные выплаты увеличат в среднем на 8,5 процента, согласно принятому в 2017 году закону о пенсионной реформе. Сюда также принадлежат выплаты для военных и по другим специальным пенсионным программам.

      Ранее стало известно, что текст меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by предусматривает отказ Украины от введения второго уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий) в 2019 году.

      Напомним, что Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы в размере 1,4 миллиарда долларов поступит уже в ближайшее время.

      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Минимальная зарплата Кабинет Министров Украины МВФ Транш МВФ
      Источник: 24 Канал
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