Чиновникам зарплаты не будут повышать: что Кабмин пообещал МВФ

Украинское правительство обязалось ограничить рост заработных плат государственным служащим в 2019 году в рамках консолидации бюджетных расходов на безопасность и инфраструктуру. Зарплата чиновников будет оставаться на уровне 2018 года.

Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ, пишет "Экономическая правда".

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Так, средний рост заработной платы работников бюджетного сектора в 2019 году ограничат до 9,4 процента. Зато минимальную месячную зарплату повысили на 12% – до 4 173 гривен.

Для создания достаточного фискального пространства для расходов, связанных с безопасностью, и необходимых инвестиций в инфраструктуру, заработная плата государственных служащих будет оставаться на уровне 2018 года,

– говорится в меморандуме.

В тексте меморандума отмечается, что пенсионные выплаты увеличат в среднем на 8,5 процента, согласно принятому в 2017 году закону о пенсионной реформе. Сюда также принадлежат выплаты для военных и по другим специальным пенсионным программам.

Ранее стало известно, что текст меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by предусматривает отказ Украины от введения второго уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий) в 2019 году.

Напомним, что Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы в размере 1,4 миллиарда долларов поступит уже в ближайшее время.