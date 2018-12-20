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      Чиновникам зарплати не підвищуватимуть: що Кабмін пообіцяв МВФ

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      Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам
      Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам / Фото з відкритих джерел

      Український уряд зобов'язався обмежити зростання заробітних плат державним службовцям у 2019 році в рамках консолідації бюджетних витрат на безпеку та інфраструктуру. Чиновницька зарплата залишатиметься на рівні 2018 року.

      Про це йдеться у меморандумі між Україною та МВФ, пише "Економічна правда".

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      Так, середнє зростання заробітної плати працівників бюджетного сектору в 2019 році обмежать до 9,4 відсотка. Натомість мінімальну місячну заробітну підвищили на 12% – до 4 173 гривень.

      Для створення достатнього фіскального простору для витрат, пов'язаних з безпекою, та необхідних інвестицій в інфраструктуру, заробітна плата державних службовців залишатиметься на рівні 2018 року,
      – йдеться у меморандумі.

      У тексті меморандуму також зазначається, що пенсійні виплати збільшать в середньому на 8,5 відсотка, відповідно до ухваленого в 2017 році закону про пенсійну реформу. Сюди також належать виплати для військових та за іншими спеціальними пенсійними програмами.

      Раніше стало відомо, що текст меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом в рамках нової кредитної програми stand-by передбачає відмову України від запровадження другого рівня пенсійного забезпечення (накопичувальних пенсій) у 2019 році.

      Нагадаємо, що Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми, розміром 1,4 мільярда доларів надійде вже найближчим часом.

       

      Теги: Гроші Новини України Новини політики Транш МВФ МВФ Кабінет Міністрів України Мінімальна зарплата
      Джерело: 24 Канал
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