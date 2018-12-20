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      Ще одна вимога МВФ: Україна має відмовитися від запровадження накопичувальних пенсій у 2019 році

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      Ще одна вимога МВФ: Україна має відмовилась від запровадження накопичувальних пенсій у 2019 році
      Ще одна вимога МВФ: Україна має відмовилась від запровадження накопичувальних пенсій у 2019 році / Фото з відкритих джерел

      У меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом в рамках нової кредитної програми stand-by написано, що Україна має відмовитися від запровадження другого рівня пенсійного забезпечення (накопичувальних пенсій) у 2019 році.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" , посилаючись на текст меморандуму яким володіє редакція.

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      Більше того, уряд зобов’язався скасувати верхню межу нарахування єдиного соціального внеску для великих зарплат.

      На початку 2019 року ми скасуємо обмеження з бази нарахування ЄСВ,
      – зазначено у повідомленні.

      Відомо, що уряд зобов’язався не проводити податкових амністій, не заміняти податок на прибуток підприємств на податок на виведений капітал. Крім цього, Україна має відтермінувати запровадження другого, накопичуваного рівня пенсійного забезпечення.

      Зазначимо, що накопичувальний рівень пенсійної системи мав бути запроваджений в Україні з 2019 року. Він полягає у тому, що кожен громадян матиме свій власний пенсійний рахунок, на якому накопичуватиме кошти, з яких отримуватиме пенсії у майбутньому. Ця система дії у більшості розвинених країн світу та дозволяє зменшити державні видатки на пенсії, а також залучити додаткові інвестиції в економіку.

      Нагадаємо, що Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми, розміром 1,4 мільярда доларів надійде вже найближчим часом.

      Теги: Новини України Новини політики МВФ Транш МВФ Пенсійна реформа Гроші Реформи Пенсіонери
      Джерело: 24 Канал
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