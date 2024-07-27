Про те, що Моді планує візит до України, написало індійське видання із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

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Коли Моді приїде в Україну

Повідомляється, що поїздка Моді ще перебуває в процесі підготовки. Прем'єр планує приїхати на третьому тижні серпня. Найімовірніше, 23 серпня.

Варто зазначити, що Україна запрошувала його ще у квітні 2023 року. Також у МЗС повідомляли, що Володимир Зеленський дуже хоче поспілкуватися з Моді особисто.

Згодом лідери держав зустрілися на полях саміту G7 в Японії у травні того ж року. Під час тієї зустрічі Зеленський подякував Моді за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та за гуманітарну допомогу. Також він розповів Моді про українську "формулу миру" та запросив Індію приєднатися до реалізації цієї ініціативи.

Після цього сторони бачилися під час саміту G7 в Італії у червні 2024 року й обговорили розвиток двосторонніх відносин.

Однак нещодавно індійський прем'єр поїхав до Росії, де обмінювався лестощами з воєнним злочинцем. Це викликало обурення в українського президента.

Що відомо про скандальний візит Моді до Росії