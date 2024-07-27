Про те, що Моді планує візит до України, написало індійське видання із посиланням на джерела в дипломатичних колах.
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Коли Моді приїде в Україну
Повідомляється, що поїздка Моді ще перебуває в процесі підготовки. Прем'єр планує приїхати на третьому тижні серпня. Найімовірніше, 23 серпня.
Варто зазначити, що Україна запрошувала його ще у квітні 2023 року. Також у МЗС повідомляли, що Володимир Зеленський дуже хоче поспілкуватися з Моді особисто.
Згодом лідери держав зустрілися на полях саміту G7 в Японії у травні того ж року. Під час тієї зустрічі Зеленський подякував Моді за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та за гуманітарну допомогу. Також він розповів Моді про українську "формулу миру" та запросив Індію приєднатися до реалізації цієї ініціативи.
Після цього сторони бачилися під час саміту G7 в Італії у червні 2024 року й обговорили розвиток двосторонніх відносин.
Однак нещодавно індійський прем'єр поїхав до Росії, де обмінювався лестощами з воєнним злочинцем. Це викликало обурення в українського президента.
Що відомо про скандальний візит Моді до Росії
- Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Росії ввечері 8 липня, а наступного дня зустрівся з Путіним у Кремлі. Сторони провели переговори. Моді заявив, що Росія – "вірний друг Індії" і "супутниця в щасті та горі". Також російські ЗМІ писали, що Путін обійняв індійського лідера та привітав його як "любого друга".
- Примітно, що це відбувалося в день удару по "Охматдиту". У соцмережі X Володимир Зеленський висловив розчарування з цього приводу: "Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день".
- У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента України.
- Індійські видання писали, що Моді не тільки обіймався з Путіним, а й закликав його припинити війну в Україні.