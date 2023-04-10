Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що президент України хоче поговорити з прем'єр-міністерм Індії Нарендрою Моді.

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Україна хоче розставити крапки над "і" перед візитом Путіна в Індію

Відомо, що Джапарова закликатиме Індію надіслати "рішуче послання до миру" Володимиру Путіну під час його візиту в Індію. Диктатор повинен приїхати в Індію в липні для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва.

В інтерв'ю вона повідомила, що Зеленський запросив особисту розмову з індійським прем'єром.

Ми думаємо, що Індія має відігравати більшу роль на глобальному рівні, більшу роль в українському питанні. На нашу думку, першим кроком на цьому шляху є посилення політичного діалогу на найвищому рівні. Мій візит – це перший крок. Ціллю є – і президент запитував про це – телефонна розмова з Прем'єр-міністром одного дня. Ми дуже сподіваємося на його візит до Києва,

– сказала Джапарова.

Джапарова наголосила – Україна очікує, що Індія, яка цього року головує у G20, запросить офіційних осіб Києва взяти участь у заходах G20 та активізувати політичний діалог.

Джапарова приїхала в Індію