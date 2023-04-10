Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что президент Украины хочет поговорить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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Украина хочет расставить точки над "і" перед визитом Путина в Индию
Известно, что Джапарова будет призывать Индию послать "решительное послание к миру" Владимиру Путину во время его визита в Индию. Диктатор должен приехать в Индию в июле для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
В интервью она сообщила, что Зеленский запросил личный разговор с индийским премьером.
Мы думаем, что Индия должна играть большую роль на глобальном уровне, большую роль в украинском вопросе. По нашему мнению, первым шагом на этом пути является усиление политического диалога на самом высоком уровне. Мой визит – это первый шаг. Целью является – и президент спрашивал об этом – телефонный разговор с Премьер-министром однажды. Мы очень надеемся на его визит в Киев,
– сказала Джапарова.
Джапарова подчеркнула, что Украина ожидает, что Индия, которая в этом году председательствует в G20, пригласит официальных лиц Киева принять участие в мероприятиях G20 и активизировать политический диалог.
Джапарова приехала в Индию
- 10 апреля первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова прибыла в Индию с двухдневным визитом. Она уже провела встречу с секретарем Западного направления Министерства иностранных дел Индии Санджаем Вермой.
- Она сообщила, что пригласила Индию присоединиться к инициированной президентом Зеленским Формуле мира и инициативе Grain from Ukraine.
- Также Джапарова должна встретиться с государственным министром иностранных дел – государственным министром культуры Индии Минакаши Лекхи, заместителем министра иностранных дел Индии Санджаем Вермой и заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Викрамом Мисри.
- Кроме того, она примет участие в круглом столе с Indian Strategic Community и интерактивном общении с представителями Индийского совета по международным делам.