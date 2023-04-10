Соответствующие контракты на поставку двух типов ракетных систем уже заключили. Заказ обойдется Индии в более чем в 207 миллионов долларов.

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Издание отмечает, что индийско-российская компания BrahMos Aerospace получила заказы на производство мобильных береговых комплексов BrahMos и ракет к ним. Известно, что батарея состоит из четырех пусковых установок, мобильного командного пункта и РЛС.

Также были заказаны варианты BrahMos с увеличенной дальностью – более 400 километров. В стандартной версии дальность стрельбы составляет 300 километров при комбинированной траектории и 120 – на малой высоте.

Кроме того, государственная индийская компания Bharat Dynamics будет поставлять собственный комплекс противовоздушной обороны малой дальности – Akash. В рамках контракта на 996,2 миллиона долларов будут поставлены два полка. В каждом из них по шесть пусковых установок, два командных пункта, одна радиолокационная станция и машина поддержки. Также должны предоставить "неизвестное" количество ракет класса "земля – воздух" радиусом действия 30 километров.

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