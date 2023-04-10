Соответствующие контракты на поставку двух типов ракетных систем уже заключили. Заказ обойдется Индии в более чем в 207 миллионов долларов.
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Индия закупит вооружение, разработанное совместно с Россией
Издание отмечает, что индийско-российская компания BrahMos Aerospace получила заказы на производство мобильных береговых комплексов BrahMos и ракет к ним. Известно, что батарея состоит из четырех пусковых установок, мобильного командного пункта и РЛС.
Также были заказаны варианты BrahMos с увеличенной дальностью – более 400 километров. В стандартной версии дальность стрельбы составляет 300 километров при комбинированной траектории и 120 – на малой высоте.
Кроме того, государственная индийская компания Bharat Dynamics будет поставлять собственный комплекс противовоздушной обороны малой дальности – Akash. В рамках контракта на 996,2 миллиона долларов будут поставлены два полка. В каждом из них по шесть пусковых установок, два командных пункта, одна радиолокационная станция и машина поддержки. Также должны предоставить "неизвестное" количество ракет класса "земля – воздух" радиусом действия 30 километров.
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Индия – главный партер России на рынке нефти
- После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла свой основной рынок сбыта нефти из-за санкций. Поэтому агрессор был вынужден искать новые страны для продажи сырья.
- Новым лидером по объему импорта российской нефти стала Индия. Эта страна не только не прекратила сотрудничество с официальной Москвой, но и гораздо активнее покупала сырье.
- В целом за прошлый год Россия продала в 22 раза больше нефти в Индию, чем обычно.