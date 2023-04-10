Відповідні контракти на постачання двох типів ракетних систем вже уклали. Замовлення обійдеться Індії у понад 207 мільйонів доларів.

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Видання зазначає, що індійсько-російська компанія BrahMos Aerospace отримала замовлення на виробництво мобільних берегових комплексів BrahMos та ракет до них. Відомо, що батарея складається з чотирьох пускових установок, мобільного командного пункту та РЛС.

Також були замовлені варіанти BrahMos зі збільшеною дальністю – понад 400 кілометрів. У стандартній версії дальність стрільби становить 300 кілометрів за умови комбінованої траєкторії і 120 – на малій висоті.

Окрім того, державна індійська компанія Bharat Dynamics постачатиме власний комплекс протиповітряної оборони малої дальності – Akash. У межах контракту на 996,2 мільйона доларів буде поставлено два полки. У кожному з них по шість пускових установок, два командні пункти, одна радіолокаційна станція та машина підтримки. Також мають надати "невідому" кількість ракет класу "земля – повітря" радіусом дії 30 кілометрів.

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