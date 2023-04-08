Польща та Україна погодили новий та дуже потрібний пакет військової допомоги, що включатиме бронетранспортери, системи ППО, міномети та інше озброєння. 24 Канал проаналізував характеристики "росомах", які отримають ЗСУ.

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Чому БТР мають таке важливе значення для сучасної війни

Сучасна війна вимагає мобільності та підвищеного рівня захисту особового складу. Кіберпанк на війні, звісно, наступив, але роботи та технологічні "новинки" також дуже залежать від людини. Роль піхоти теж, звісно ж, залишається надзвичайно високою.

З огляду на це піхоті потрібні сучасні та потужні бронетранспортери (БТР), щоб дістатись з "точки А" до "точки Б", на цьому шляху не зазнати втрат і, як випаде така нагода, мати перевагу в бою з ворогом.

Повномасштабну війну з Росією Сили оборони зустріли на БТР-3, БТР-4, БТР-7 тощо. Ці машини є або модернізацією ще радянських зразків або ж власними розробками.

Найвідомішою з них є, мабуть, БТР-4 "Буцефал". Ця машина пройшла важкий і навіть драматичний шлях до визнання і нині є важливим фактором у бойових діях. Втім, головна проблема за понад рік боїв – кількість цих машин обмежена.



В України обмежена кількість БТРів, які критично потрібні на фронті / фото Міноборони

Наразі Україна зі зрозумілих причин не має можливості оперативно відновлювати та виготовляти БТРи, тому питання вирішується завдяки союзникам.

Armia Ukrainy kupi od nas 100 sztuk Rosomaków, które są produkowane w Siemianowicach Śląskich. Rosomaki to transportery bojowe z najwyższej półki.

Zapłata za ten zakup będzie z pieniędzy UE i USA. pic.twitter.com/FZs7DcWffn — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 1, 2023

БТР Rosomak є чудовим прикладом такої співпраці: Україна замовляє, Польща виробляє, платять – США та ЄС. У підсумку Україна отримає якісні машини для ВСУ, Польша – гроші, робочі місця, досвід та потужності для модернізації власного війська, США та ЄС – інвестиції у світову безпеку.

Що таке БТР Rosomak

Rosomak – це не унікальна польська розробка, а локалізація фінського БТР Patria AMV. БТР виробляють на заводі у Семяновиці-Шльонськіх з 2005 року.

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Цей БТР має колісну формулу 8 × 8, оснащений потужної 30-міліметровою гарматою, що здатна вести вогонь не лише по наземних цілям, але й навіть по гелікоптерах.

Це сучасна технологічна машина, що відповідає усім вимогам сучасної війни – має тепловізори третього покоління, лазерні далекоміри, захищені рації і тактичні монітори. Rosomak переважає всі російські БМП, та й сама добре захищена від ураження.

Бронетранспортером керує екіпаж із трьох осіб, а десантне відділення у кормовій частині машини розраховане на вісім бійців. Десантники залишають БТР через кормові двері або верхні люки.



Бронемашини Rosomak польського війська / фото Rosomak S.A.

БТР Rosomak – характеристики

колісна формула – 8х8;

вага – 22 тонни (бонусом йде можливість нести додаткову композитну броню та решітки);

екіпаж – 3 людини;

пасажирській відсік (десант) – 8 людей;

8 людей; гармата – 30 міліметрів (Mark 44 Bushmaster II);

кулемети – 1 × 12.7-міліметрів WKM-B; 1×7.62-міліметрів UKM-2000C;

1 × 12.7-міліметрів WKM-B; 1×7.62-міліметрів UKM-2000C; броня – від 14.5 міліметрів у лобовій проєкції, по боках – бронювання від "автоматного" калібру 7,62 міліметрів;

від 14.5 міліметрів у лобовій проєкції, по боках – бронювання від "автоматного" калібру 7,62 міліметрів; максимальна швидкість – 100 кілометрів на годину (по шосе);

запас ходу – 590 кілометрів (по шосе);

590 кілометрів (по шосе); здатність долати водні перешкоди - наявна, швидкість – до 10 кілометрів на годину.

Польські "росомахи" в дії: дивіться відео

Родина Rosomak: які види бувають

Rosomak має кілька основних варіантів (як БТР – APC і як БМП – IFV), наразі невідомо, які саме отримають ЗСУ. Залежно від версії, БТР може бути оснащена різним типом озброєння та іншими системами. Остаточну конфігурацію Rosomak для ЗСУ виробник узгодить з ліцензіатом – фінською Patria.



БМП Rosomak / фото U.S. Army

Зверніть увагу! У договорі про звичайні збройні сили в Європі чітко визначена різниця між БМП (IFV) та БТР (APC). Зокрема, термін "бронетранспортер" позначає машину, призначену для транспортування піхоти, що має зброю калібром до 20 міліметрів. Водночас "бойова машина піхоти" має бути озброєна гарматою не менш як 20 міліметрів.

IFV (Infantry Fighting Vehicle) – це базова модель, версія Rosomak з баштою HITFIST, оснащеною 30-міліметровою гарматою BUSHMASTER Mk44.

APC (Armored Personnel Carrier) – версії Rosomak M2 або M3, які можуть бути озброєнні 7,62-міліметровим або 12,7-міліметровим кулеметом.

Rosomak може нести безпілотний бойовий модуль ZSSW-30 з 30-міліметровою гарматою, кулеметом UKM-2000 та ізраїльським ПТРК Spike.



"Афганська" версія БМП Rosomak / фото U.S. Army

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Також цей БТР – це фактично велика родина, що складається з командно-спостережних, санітарних і розвідувальних машин, також БТР є основою для 120-міліметрового міномету, цей варіант називається Rak і ЗСУ його також закупили. Польща поставить три роти цих мінометних САУ. Таким чином, можемо говорити про початок плідної та взаємовигідної співпраці.