Новий пакет допомоги неабияк потрібний саме зараз. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі.
До теми Зеленський і Дуда домовились про потужний оборонний пакет для України
Що увійде в пакет допомоги
Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол щодо постачання оборонної техніки Україні. Український президент розповів, що увійде до пакету допомоги:
- БТР Rosomak,
- самохідні міномети Rak,
- системи ППО Piorun,
- МіГи та інше озброєння.
Також Зеленський зазначив, що домовились про спільне виробництво озброєнь та боєприпасів. Зокрема, підписали 2 документи про спільне виробництво 125-мм танкових боєприпасів та відбудову України.
Ця сила зараз нам дуже потрібна. Ми говоримо не лише про підтримку, а й про співпрацю. Це також для нас пріоритет. У тому числі у форматі закупівель. Те що посилює оборонний потенціал як України, так і Польщі,
– додав Зеленський.
Танки вже в Україні
Глава держави констатував, що польські танки "вже на полі бою". Раніше в Україну відправили 4 винищувачі МіГ-29 від Польщі, а ще 4 — відправлять згодом.
Президент Анджей Дуда зазначив, що Варшава готова надіслати ще 6 таких літаків. Зеленський висловив сподівання, що незабаром буде "створена авіаційна коаліція".