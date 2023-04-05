Новий пакет допомоги неабияк потрібний саме зараз. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі.

До теми Зеленський і Дуда домовились про потужний оборонний пакет для України

Що увійде в пакет допомоги

Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол щодо постачання оборонної техніки Україні. Український президент розповів, що увійде до пакету допомоги:

БТР Rosomak,

самохідні міномети Rak,

системи ППО Piorun,

МіГи та інше озброєння.

Також Зеленський зазначив, що домовились про спільне виробництво озброєнь та боєприпасів. Зокрема, підписали 2 документи про спільне виробництво 125-мм танкових боєприпасів та відбудову України.

Ця сила зараз нам дуже потрібна. Ми говоримо не лише про підтримку, а й про співпрацю. Це також для нас пріоритет. У тому числі у форматі закупівель. Те що посилює оборонний потенціал як України, так і Польщі,

– додав Зеленський.

Танки вже в Україні

Глава держави констатував, що польські танки "вже на полі бою". Раніше в Україну відправили 4 винищувачі МіГ-29 від Польщі, а ще 4 — відправлять згодом.

Президент Анджей Дуда зазначив, що Варшава готова надіслати ще 6 таких літаків. Зеленський висловив сподівання, що незабаром буде "створена авіаційна коаліція".