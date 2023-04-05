Новый пакет помощи очень нужен именно сейчас. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу.
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Что войдет в пакет помощи
Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники Украине. Украинский президент рассказал, что войдет в пакет помощи:
- БТР "Росомак",
- самоходные минометы Rak,
- системы ПВО Piorun,
- МиГи и другое вооружение.
Также Зеленский отметил, что договорились о совместном производстве вооружений и боеприпасов.
Эта сила сейчас нам очень нужна. Мы говорим не только о поддержке, но и о сотрудничестве. Это тоже для нас приоритет. В том числе, в формате закупок. То, что усиливает оборонный потенциал как Украины, так и Польши,
– добавил Зеленский.
Танки уже в Украине
Глава государства констатировал, что польские танки уже на поле боя. Ранее в Украину отправили 4 истребителя МиГ-29 от Польши, а еще 4 — отправят впоследствии.
Президент Анджей Дуда отметил, что Варшава готова отправить еще 6 таких самолетов. Зеленский выразил надежду, что в скором времени будет "создана авиационная коалиция".