Польша предоставит Украине новый пакет оборонной помощи. Об этом Зеленский и Дуда договорились в ходе переговоров в Варшаве 5 апреля, пишет 24 Канал.
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Польша предоставит Украине новый пакет помощи
Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский поблагодарил польскую сторону за решение предоставить дополнительный пакет военной помощи. Президент подчеркнул, что он усилит украинских бойцов и поможет защитить их жизнь.
Обсудили укрепление нашей армии. Это очень важно. Мы сегодня обсудили и приняли решение о мощном оборонном пакете, который усилит наших людей,
– заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что Украина ежедневно теряет жизнь своих защитников из-за российской агрессии. Поэтому такая помощь крайне важна.
Сегодня мы – в Варшаве, но там – в окопах Бахмута, Марьинки, Авдеевки находятся наши люди, настоящие воины, мужчины, женщины, абсолютно сильные люди, которых мы, к сожалению, из-за России теряем каждый день,
– добавил он.
Польша предоставила Украине свои МиГ-29
- Во время пресс-конференции 5 апреля президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в Украину уже отправлены 4 истребителя МиГ-29. Еще 4 находятся в пути. Кроме этого, польская сторона готова отправить еще 6 ближайших недель.
- Также Дуда отметил, что после США и Великобритании, Польша является страной, которая отправила Украине больше всего военной помощи, в том числе более 300 танков, САУ "Краб" и ПЗРК "Пиорун".