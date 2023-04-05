Польша предоставит Украине новый пакет оборонной помощи. Об этом Зеленский и Дуда договорились в ходе переговоров в Варшаве 5 апреля, пишет 24 Канал.

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Польша предоставит Украине новый пакет помощи

Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский поблагодарил польскую сторону за решение предоставить дополнительный пакет военной помощи. Президент подчеркнул, что он усилит украинских бойцов и поможет защитить их жизнь.

Обсудили укрепление нашей армии. Это очень важно. Мы сегодня обсудили и приняли решение о мощном оборонном пакете, который усилит наших людей,

– заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина ежедневно теряет жизнь своих защитников из-за российской агрессии. Поэтому такая помощь крайне важна.

Сегодня мы – в Варшаве, но там – в окопах Бахмута, Марьинки, Авдеевки находятся наши люди, настоящие воины, мужчины, женщины, абсолютно сильные люди, которых мы, к сожалению, из-за России теряем каждый день,

– добавил он.

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