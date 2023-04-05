Об этом сообщил президент Анджей Дуда на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве, информирует 24 Канал. Суммарно – наша страна получит 14 истребителей.

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Польша передает Украине еще 4 истребителя

По словам польского президента Анджея Дуды, Варшава уже передала Киеву четыре МиГ-29, а доставка еще четырех истребителей в процессе.

Он добавил, что впоследствии Польша готова отправить еще шесть боевых самолетов.

Мы готовы передать еще шесть, которые сейчас готовятся к этому. Мы предполагаем, что они могут быть переданы достаточно скоро,

– рассказал Дуда.

Однако, по словам польского президента, в Польше еще остаются МиГ. Они еще понадобятся стране, но будут разбавлены новыми самолетами.

"Я считаю, что в будущем мы сможем передать весь наш парк оставшихся самолетов МиГ-29, если это будет необходимо. С точки зрения их передачи, нужно будет согласие союзников, в первую очередь, США", – добавил Дуда.

Обратите внимание! Недавно было передано 4 самолета. Кроме того, Варшава намерена в ближайшее время передать нам еще 6 МИГ-29. Всего – 14 истребителей.

Несмотря на активную военную помощь Украине, наше государство все же нуждается в более мощных истребителях F-16. Ранее Юрий Игнат рассказывал, что МиГ адаптировали под натовский стандарт.

Однако истребители F-16 идеально подходят для Украины из-за их многофункциональности – они объединяют функции четырех самолетов, находящихся на вооружении ВСУ.

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