Об этом сообщил президент Анджей Дуда на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве, информирует 24 Канал. Суммарно – наша страна получит 14 истребителей.
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Польша передает Украине еще 4 истребителя
По словам польского президента Анджея Дуды, Варшава уже передала Киеву четыре МиГ-29, а доставка еще четырех истребителей в процессе.
Он добавил, что впоследствии Польша готова отправить еще шесть боевых самолетов.
Мы готовы передать еще шесть, которые сейчас готовятся к этому. Мы предполагаем, что они могут быть переданы достаточно скоро,
– рассказал Дуда.
Однако, по словам польского президента, в Польше еще остаются МиГ. Они еще понадобятся стране, но будут разбавлены новыми самолетами.
"Я считаю, что в будущем мы сможем передать весь наш парк оставшихся самолетов МиГ-29, если это будет необходимо. С точки зрения их передачи, нужно будет согласие союзников, в первую очередь, США", – добавил Дуда.
Несмотря на активную военную помощь Украине, наше государство все же нуждается в более мощных истребителях F-16. Ранее Юрий Игнат рассказывал, что МиГ адаптировали под натовский стандарт.
Однако истребители F-16 идеально подходят для Украины из-за их многофункциональности – они объединяют функции четырех самолетов, находящихся на вооружении ВСУ.
МиГ-29 для Украины: последние новости
- 3 апреля стало известно, что Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Речь идет о передаче первой части самолетов.
- Кроме этого, Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Еще девять должны поступить Вооруженным Силам Украины в ближайшие недели.
- К слову, первые МиГ-29 Словакия передала Украине во второй половине марта. Их отправляли под словацкую версию песни "Эй, соколы!".
- В настоящее время словацкие МиГ-29 защищают небо над Харьковом.