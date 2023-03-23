Предварительно известно, что за самолетами 22 марта в Словакию приехали украинские пилоты с механиками, которые подготовили их к передаче.

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Что известно о передаче Украине Миг-29

Словацкое издание написало, что первые четыре истребителя Миг-29, которые Словакия планировала передать Украине, уже покинули территорию их страны.

Словакия стоит на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписались прописными буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации,

– заявил словацкий министр Надь.

По его словам, их правительство будет продолжать помогать Украине. Глава Минобороны Словакии заявил: "Мы поступаем правильно, потому что это Россия ворвалась в Украину, это Россия находится на территории Украины, и когда Россия выведет свои войска, война сразу закончится".

Что известно о перемещении самолетов

Издание Dennik N сообщило, что 22 марта за самолетами в Словакию приехали украинские пилоты с механиками, которые их подготовили к отлету. Уже 23 марта истребители покинули словацкую базу "Сляч" и отправились на Восток.

Словацкий министр заверил, что первые самолеты уже были переданы Вооруженным Силам Украины. Остальные – Украина получит в ближайшие недели.

Обратите внимание! 17 марта 2023 Словакия решила передать Украине 13 своих истребителей МиГ-29, которые были списаны летом 2022 года. Такие же самолеты передаст Польша.

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