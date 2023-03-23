Попередньо відомо, що за літаками 22 березня у Словаччину приїхали українські пілоти із механіками, які їх підготували до передачі.

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Що відомо про передачу Україні Міг-29

Словацьке видання написало, що перші чотири винищувачі Міг-29, які Словаччина планувала передати Україні, вже покинули територію їхньої країни.

Словаччина стоїть на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації,

– заявив словацький міністр Надь.

За його словами, їхній уряд продовжуватиме допомагати Україні. Глава Міноборони Словаччини заявив: "Ми робимо правильно, тому що це Росія вдерлася в Україну, це Росія перебуває на території України, і коли Росія виведе свої війська, війна відразу закінчиться".

Що відомо про переміщення літаків

Видання Dennik N повідомило, що 22 березня за літаками до Словаччини приїхали українські пілоти із механіками, які їх підготували до відльоту. Вже 23 березня винищувачі залишили словацьку базу Сляч і вирушили на Схід.

Словацький міністр запевнив, що перші літаки вже передали Збройним Силам України. Решту – Україна отримає найближчими тижнями.

Зверніть увагу! 17 березня 2023 року Словаччина вирішила передати Україні 13 своїх винищувачів МіГ-29, які були списані влітку 2022 року. Такі ж літаки передасть Польща.

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