Відповідне рішення ухвалив уряд Словаччини сьогодні, 17 березня. До речі, раніше Словаччина передала Україні восьму САУ Zuzana 2.

Важливо Київ найближчими днями отримає від Варшави перші чотири винищувачі МіГ-29, – Дуда

Словаччина передасть Україні МіГ-29

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер підтвердив, що уряд Словаччини схвалив відправку 13 МіГ-29 в Україну.

Обіцянки потрібно виконувати, і коли Володимир Зеленський попросив більше зброї, зокрема винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе,

– зазначив міністр.

Гегер наголосив, що він радий, що й інші партнери допомагають Україні у боротьбі з російським ворогом.

"Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога – це ключ для того, щоб Україна могла захистити себе та всю Європу від Росії", – додав прем'єр-міністр.

Окрім цього, також Словаччина відправить Україні частину зенітно-ракетних комплексів "Куб" радянського виробництва.

Україна потребує F-16

Попри військову допомогу та нову передачу нашій державі МіГ-29, Україна все ж таки вкрай потребує західних винищувачів F-16.

Так, щодо МіГ речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що це як був радянський літак, так і залишився. Зараз мовиться про надання польських та словацьких літаків.

Зазначається, що МіГ адаптували під натівський стандарт. Безумовно, щось зроблено: можливо, встановлена GPS-навігація, системи розпізнавання "свій-чужий", покращено зв'язок тощо.

"Але я є скептиком щодо таких речей. HARM адаптували, проте ця ракета виконує свій функціонал на 20 – 30%. Якби вона летіла з F-16, це була б зовсім інша історія – і по дальності застосування, і по точності", – наголосив Ігнат.

Зверніть увагу! МіГ-29 – це непогані літаки, які навіть мають деякі переваги над F-16, зокрема, в дальності польоту та вазі бойового навантаження. Втім, вони суттєво програють в електроніці та системах управління. У небі важливі долі секунди – саме цю перевагу дає F-16.