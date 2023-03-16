Натомість партнери пропонують нам МіГ. Але "Жигуль" завжди буде "рассєйско-савдепівською" штукою, яка відставатиме від західних зразків. Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Україні потрібна західна техніка

Як зауважує речник, Росія зробила модернізацію Су-30, Су-34, Су-35, Су-57 і так далі. Тепер вони і кількісно, і технологічно нас переважають.

Що ж до МіГ, каже Ігнат, це як був радянський літак, так і залишився. Зараз мовиться про надання польських та словацьких літаків. Зазначається, що їх адаптували під натівський стандарт. Безумовно, щось зроблено: можливо, встановлена GPS-навігація, системи розпізнавання "свій-чужий", покращено зв'язок тощо.

Та головне у винищувачі – ракети й розумні бомби. А щоб зброя працювала, потрібен потужний прицільно-навігаційний комплекс. Цього там немає,

– стверджує Ігнат.

Ми вдячні країнам, які передають нам техніку. Це, безумовно, велика підтримка для української авіації. "Наші хлопці завдають ударів ракетами HARM та підтримують ударні групи нашої авіації", – підкреслив речник.

Нам потрібні ці речі, бо ми не можемо дістати запчастини, усе це виготовлялося у Росії. Мова йде про двигуни, агрегати, вузли, озброєння й те, що розташовано у кабіні. Усе можна зняти й поставити на наші літаки,

– зауважив речник Повітряних сил.

Якщо кілька стоятимуть у строю, продовжив він, це теж додасть нам певних бойових спроможностей. За словами Ігната, наявні ракети та інші боєприпаси, можливо, адаптують для того, щоб виконувати завдання. "Але я є скептиком щодо таких речей. HARM адаптували, проте ця ракета виконує свій функціонал на 20 – 30%. Якби вона летіла з F-16, це була б зовсім інша історія – і по дальності застосування, і по точності", – зазначив Ігнат.

На цьому етапі буде робитися усе для того, щоб виконувати завдання на тій техніці, яка у наявності вже зараз. Але нам потрібні західні винищувачі, акцентує речник Повітряних сил, щоб бути на рівні або переважати російську авіацію в технологіях та засобах ураження.

"Радянська техніка працює на межі своїх можливостей, льотчики витискають з нею усе можливе. Так довго тривати не може. Питання надання Україні багатоцільових західних винищувачів з потужним РЛС-радаром та озброєнням – не просто так обговорюється в усіх світових ЗМІ", – наголошує речник Повітряних сил.

Що відомо про підготовку пілотів

Наразі рівень підготовки українських пілотів перевіряють у США. Фахівці аналізують, скільки знадобиться часу, щоб перевчити їх. Мовилося про 6 місяців, але, можливо, це станеться і раніше.

"Сподіваємося, що наші партнери зроблять певні висновки. Наші хлопці – найкращі. Ми готові опановувати техніку у найкоротші терміни, мотивація шалена, це дуже потрібно сьогодні державі", – підсумував Юрій Ігнат.

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