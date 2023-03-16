Цей винищувач став злітати частіше. Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Маємо з цим якось жити й дотримуватися вимог. Людей просять берегти себе і своїх близьких,
– наголосив речник Повітряних сил.
Росіяни тренуються
Можна припустити, каже Ігнат, що 14 березня польоти були тренувальними. Злети відбувалися з території Росії (Саваслейка) та Білорусі (Мачулищі). Таким чином противник, ймовірно, готує молодший льотний склад, щоб посилювати свої спроможності у майбутньому.
"Коли він летить, щоб тримати нас в напрузі, то карта червона приблизно 1,5 години, поки він відпрацює своє пальне і сяде назад на аеродром", – акцентував Ігнат.
Які ракети може збивати українська ППО
- Фахівці стверджують, якщо протиповітряна оборона збиває 30% крилатих ракет – це вже вважається успіхом. Україна може збивати тільки ті ракети, які дозволяють наявні комплекси.
- У Повітряних силах зауважують, що на озброєнні української ППО – Бук-М1 та С-300. Також є літаки – "МіГ" і "Су". Завдяки їм Україна може збивати такі ворожі ракети: "Калібр" (3М14) – крилата ракета морського базування (нею ворог атакує з Чорного моря – 24 Канал), Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування, Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог "Калібра"), Х-59 – керована авіаційна ракета "повітря-земля", Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.
- На жаль, українська ППО не має можливості збивати балістичні ракети. Наприклад, "Іскандер-М", які росіяни активно застосовували на початку війни, чи застарілі комплекси "Точка-У", якими вдарили по Краматорському вокзалу. Українські Сили оборони не можуть перехоплювати ракети РСЗВ, такі як "Смерч". Гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал", що застосовується з літаків МіГ-31К, також не піддається ураженню української ППО.