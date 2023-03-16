Цей винищувач став злітати частіше. Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Маємо з цим якось жити й дотримуватися вимог. Людей просять берегти себе і своїх близьких,

– наголосив речник Повітряних сил.

Росіяни тренуються

Можна припустити, каже Ігнат, що 14 березня польоти були тренувальними. Злети відбувалися з території Росії (Саваслейка) та Білорусі (Мачулищі). Таким чином противник, ймовірно, готує молодший льотний склад, щоб посилювати свої спроможності у майбутньому.

"Коли він летить, щоб тримати нас в напрузі, то карта червона приблизно 1,5 години, поки він відпрацює своє пальне і сяде назад на аеродром", – акцентував Ігнат.

Зауважимо! Міг-31К є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Відомо, що противник може вдарити ними по будь-якому українському місту – не залітаючи в наш повітряний простір.

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