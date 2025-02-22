Щонайменше, саме так стверджують у Reuters, пише 24 Канал, із посиланням на 3 джерела, знайомі з цим питанням. При цьому видання наголошує, що супутниковий інтернет від SpaceX життєво важливий для України

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США можуть відключити Україні Starlink через угоду про копалини

21 лютого Володимир Зеленський заявив, що США й Україна працюють над угодою про видобуток корисних копалин. У цьому процесі, пишуть американські журналісти, переговірники зі США порушили питання про можливість припинення доступу України системи супутникового інтернету Starlink Ілона Маска.

Тема доступу до Starlink, що належить SpaceX, лунає в дискусіях між американськими та українськими офіційними особами не відсьогодні, а, мовляв, ще відтоді, як президент України відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

На зустрічі Володимира Зеленського з Кітом Келлогом, як повідомило одне з джерел, про це також говорили. Мовляв, Україні сказали, що відключення послуги неминуче, якщо не вдасться досягнути угоди.

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Зауважимо, що Starlink забезпечує критично важливий інтернет-зв'язок для українських військових і не тільки.

Коротко про ситуацію навколо угоди США й України про копалини

Станом на зараз відомо, що Володимир Зеленський відкинув вимоги Дональда Трампа про надання американцям українських підземних багатств на 500 мільярдів доларів для начебто відплати за допомогу у воєнний час. Українська сторона аргументує це тим, що США в цій угоді не надали жодних конкретних гарантій безпеки.

Відтоді між лідерами виник розрив – Трамп назвав Зеленського диктатором, а перед цим Зеленський заявив, що президент США опинився в пастці російської дезінформації.

А проте американська та українська команди все ще працюють над угодою, у неї внесли правки, які мали б зблизити позиції сторін. Трамп вже сказав, що очікує, що угода буде підписана найближчим часом.