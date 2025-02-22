Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Трамп заявив, що Зеленському і Путіну "треба працювати разом"

Трамп висловився щодо угоди про метали з Україною

Американський президент заявив, що Україна та США "достатньо близько" у підписанні угоди щодо рідкісноземельних металів.

Він сказав, що Україна "натрапить на проблеми", якщо не підпише угоду.

Або ми підпишемо угоду, або у нас буде багато проблем із ними,

– цитують Трампа журналісти преспулу Білого дому.

Він каже, що хоче компенсувати у такий спосіб вже витрачені на Україну американські гроші. За його словами, Вашингтон "поверне свої гроші" і додав, що цю угоду мав підписати ще його попередник Джо Байден.

"Ми витрачаємо свої кошти. Так, українці платять за це кров'ю, вони сміливі. Але Європа має гарантії щодо коштів, які надсилає Україні, а ми не маємо", – додав Трамп.

Дивіться також Що таке рідкісноземельні метали, які хоче обміняти Трамп

Нагадаємо, що американський лідер виступив із кількома коментарями під час присяги свого нового міністра торгівлі. Зокрема, він сказав журналістам, що Владіміру Путіну та Володимиру Зеленському "потрібно працювати разом".

Також він анонсував новий раунд переговорів між США та Росією. За словами Дональда Трампа, він відбудеться вже у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії, де була й перша зустріч.